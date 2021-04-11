Kolesterolü dengeler şekeri düşürür: Derde deva probiyotik (Sağlık haberleri)

Sağlıklı hayatın yolu doğru besinleri tüketmekten geçiyor. Beslenme ve Diyetetik Uzmanı Eda Balcı, probiyotiklerin hayatımızdaki önemine değiniyor. "Probiyotik denildiğinde akla kefir ve yoğurt gelir. Bu besinler sindirim sistemi rahatsızlıklarına karşı etkilidir" diyor. Elma sirkesinin de iyi bir probiyotik kaynağı olduğunu belirten Balcı, sözlerini şöyle sonlandırıyor: Elma sirkesi kan şekerini ve kolesterolü dengeler. Günde 1-1.5 yemek kaşığı tüketilebilir.

KARIN AĞRISINDA FITIK SAKLI

Fıtık, toplumda en sık görülen hastalıklar arasında yer alıyor. Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Kadir Dicle fıtıkların çoğunlukla karnın ön duvarında bulunduğunu söylüyor. Öksürme, ağır egzersiz veya ıkınma sonrası ortaya çıkan fıtığın tedavisinde geç kalınmamasını öneriyor. "Bulantı, kusma, iştahsızlık, gaz ve büyük abdest çıkaramama, karın şişliği ve gaz ağrısı, ateş, karın ve kasık ağrısı, fıtık bölgesinde şişkinliğinin renginde morarma veya kızarma bu belirtiler kasık ve kadın duvarı fıtığının belirtileri olarak karşımıza çıkmaktadır. Fıtık teşhisi genellikle sadece muayene sonucu konulur. Anatomik bir problem olduğu için tedavisi genellikle cerrahidir" diyor.

BEYİN DOSTU LOR PEYNİRİ

Pastörize inek sütünden elde edilen lor peyniri beyin sağlığını korur. Alzheimer'la savaşır. Kemik erimesi hastalığından korur. Kilo vermeyi sağlar. Bağırsak dostudur.

BAĞIRSAKLARA PANCAR GÜCÜ

Antioksidan deposu pancar, içerdiği C vitamini sayesinde bağışıklığı güçlendirir. Tansiyonu dengeler ve kalbi korur. Kanserle savaşır. Bağırsak hareketlerini hızlandırır. Hazımsızlık, kabızlık ve şişkinlikle savaşır.

AŞK OLSUN KEÇİBOYNUZU

Lif oranı yüksek antioksidan deposu olan keçiboynuzu, cinsel isteği ve gücü artırır. Öksürüğü keser ve kilo vermeye yardımcı olur. Kanı temizler, damar tıkanıklığını giderir. Astım ataklarına iyi gelir. Kemik erimesine karşı korur.