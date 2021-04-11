Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Kolesterolü dengeler şekeri düşürür: Derde deva probiyotik (Sağlık haberleri)

    Sağlıklı hayatın yolu doğru besinleri tüketmekten geçiyor. Beslenme ve Diyetetik Uzmanı Balcı, probiyotiklerin hayatımızdaki önemine değiniyor. "Probiyotik denildiğinde akla kefir ve yoğurt gelir. Bu besinler sindirim sistemi rahatsızlıklarına karşı etkilidir" diyor. sinin de iyi bir probiyotik kaynağı olduğunu belirten Balcı, sözlerini şöyle sonlandırıyor: Elma sirkesi kan şekerini ve kolesterolü dengeler. Günde 1-1.5 yemek kaşığı tüketilebilir.

    Derde deva probiyotik

    Sağlıklı hayatın yolu doğru besinleri tüketmekten geçiyor. Beslenme ve Diyetetik Uzmanı Balcı, probiyotiklerin hayatımızdaki önemine değiniyor. "Probiyotik denildiğinde akla kefir ve yoğurt gelir. Bu besinler sindirim sistemi rahatsızlıklarına karşı etkilidir" diyor. sinin de iyi bir probiyotik kaynağı olduğunu belirten Balcı, sözlerini şöyle sonlandırıyor: Elma sirkesi kan şekerini ve kolesterolü dengeler. Günde 1-1.5 yemek kaşığı tüketilebilir.

    KARIN AĞRISINDA FITIK SAKLI
    Fıtık, toplumda en sık görülen hastalıklar arasında yer alıyor. Uzmanı Opr. Dr. ların çoğunlukla karnın ön duvarında bulunduğunu söylüyor. Öksürme, ağır egzersiz veya ıkınma sonrası ortaya çıkan fıtığın tedavisinde geç kalınmamasını öneriyor. "Bulantı, kusma, iştahsızlık, gaz ve büyük abdest çıkaramama, karın şişliği ve gaz ağrısı, ateş, karın ve kasık ağrısı, fıtık bölgesinde şişkinliğinin renginde morarma veya kızarma bu belirtiler kasık ve fıtığının belirtileri olarak karşımıza çıkmaktadır. Fıtık teşhisi genellikle sadece muayene sonucu konulur. Anatomik bir problem olduğu için tedavisi genellikle cerrahidir" diyor.

    BEYİN DOSTU LOR PEYNİRİ
    Pastörize inek sütünden elde edilen lor peyniri beyin sağlığını korur. 'la savaşır. hastalığından korur. Kilo vermeyi sağlar. Bağırsak dostudur.

    BAĞIRSAKLARA PANCAR GÜCÜ
    Antioksidan deposu , içerdiği C vitamini sayesinde bağışıklığı güçlendirir. Tansiyonu dengeler ve kalbi korur. Kanserle savaşır. Bağırsak hareketlerini hızlandırır. Hazımsızlık, kabızlık ve şişkinlikle savaşır.

    AŞK OLSUN KEÇİBOYNUZU
    Lif oranı yüksek antioksidan deposu olan , cinsel isteği ve gücü artırır. Öksürüğü keser ve kilo vermeye yardımcı olur. Kanı temizler, damar tıkanıklığını giderir. Astım ataklarına iyi gelir. Kemik erimesine karşı korur.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Sağlık Kolesterolü dengeler şekeri düşürür: Derde deva probiyotik (Sağlık haberleri)