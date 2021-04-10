Kulak çene romatizmaya gebe: Fibromiyalji kadınların korkulu kabusu

Fibromiyalji, en sık 25 ile 55 yaşları arasındaki kadınlarda görülüyor. Toplumun neredeyse yüzde 2'si bu hastalıkla mücadele ediyor. Doç. Dr. Nilgün Şimşir Atalay, hastalığın belirtileri ve tedavileri hakkında önemli açıklamalarda bulunuyor: Fibromiyalji, vücudun sağ ve sol yarısında, üst ve alt tarafında olan, boyunda, sırtta, kalça ve omuzlarda olabilen ağrılardır. Ağrı stres, uykusuzluk, nemli ya da soğuk havayla birlikte artabilir. Uykuya dalmakta zorluk, sabah yorgun kalkma, hiç dinlenmemiş olma, huzursuz bacak sendromu, baş ağrısı, ellerde, ayaklarda şişlik, uyuşma eşlik edebilir. Bunların yanı sıra sık idrara çıkma, yemek sonrasında bağırsak problemleri, diş sıkma, çene problemleri, kulak çınlaması, dikkat dağınıklığı, odaklanamama, hafıza problemleri, kaygı, depresyon gibi birçok şikayet fibromiyalji hastalarında görülebilir.

TRAVMADAN OLABİLİR

Nedeni tam olarak bilinmiyor. Genetik faktörler, otonom wsinir sisteminin çalışmasında dengesizlik, daha önce geçirilmiş enfeksiyon hastalıkları, stres, fiziksel ya da duygusal travmalar, hormonal dengesizlik hastalığın oluşmasına sebep olabilir.

BOL SU İÇİN

Fibromiyaljide hastanın öyküsü, klinik ve fizik muayenesi ile tanı koyarız. Hastalara bol su içmesi, kafeinden uzak durmasını önermekteyiz.

İĞNELEME TEDAVİ

Fizik tedavi, masaj, kuru iğneleme, kinezyo bantlama tedavileri yapılabilmektedir. Kliniğimizde uyguladığımız lazer tedavisi de ağrılarda etkili bir tedavi yöntemidir. Tamamlayıcı tedaviler alanında ise hastanemizde birçok tedavi uygulayabiliyoruz. Ozon tedavisi ile dokuların oksijenlenmesini arttırıyoruz. Ozon tedavisi, nöral terapi, glutatyon ve ilaç tedavisi diğer tedavi yöntemleridir.