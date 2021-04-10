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    Kulak çene romatizmaya gebe: Fibromiyalji kadınların korkulu kabusu

    Fibromiyalji, yaygın ağrı, uykusuzluk ve yorgunlukla belirti veriyor. Doç. Dr. , hastaların şikayetleri arasında kulak çınlaması ve çene problemleri olduğunu söylüyor.

    Kulak çene romatizmaya gebe

    Fibromiyalji, en sık 25 ile 55 yaşları arasındaki kadınlarda görülüyor. Toplumun neredeyse yüzde 2'si bu hastalıkla mücadele ediyor. Doç. Dr. , hastalığın belirtileri ve tedavileri hakkında önemli açıklamalarda bulunuyor: Fibromiyalji, vücudun sağ ve sol yarısında, üst ve alt tarafında olan, boyunda, sırtta, kalça ve omuzlarda olabilen ağrılardır. Ağrı stres, uykusuzluk, nemli ya da soğuk havayla birlikte artabilir. Uykuya dalmakta zorluk, sabah yorgun kalkma, hiç dinlenmemiş olma, , baş ağrısı, ellerde, ayaklarda şişlik, uyuşma eşlik edebilir. Bunların yanı sıra sık idrara çıkma, yemek sonrasında bağırsak problemleri, diş sıkma, çene problemleri, kulak çınlaması, dikkat dağınıklığı, odaklanamama, hafıza problemleri, kaygı, depresyon gibi birçok şikayet fibromiyalji hastalarında görülebilir.

    TRAVMADAN OLABİLİR
    Nedeni tam olarak bilinmiyor. Genetik faktörler, otonom wsinir sisteminin çalışmasında dengesizlik, daha önce geçirilmiş enfeksiyon hastalıkları, stres, sel ya da duygusal travmalar, hormonal dengesizlik hastalığın oluşmasına sebep olabilir.

    BOL SU İÇİN
    Fibromiyaljide hastanın öyküsü, klinik ve fizik muayenesi ile tanı koyarız. Hastalara bol su içmesi, kafeinden uzak durmasını önermekteyiz.

    İĞNELEME TEDAVİ
    Fizik     tedavi, masaj, kuru iğneleme, bantlama tedavileri yapılabilmektedir. Kliniğimizde uyguladığımız tedavisi de ağrılarda etkili bir tedavi yöntemidir. Tamamlayıcı tedaviler alanında ise hastanemizde birçok tedavi uygulayabiliyoruz. tedavisi ile dokuların oksijenlenmesini arttırıyoruz. , nöral terapi, ve ilaç tedavisi diğer tedavi yöntemleridir.

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