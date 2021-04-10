Anne olmayı kolaylaştıran 6 öneri (Sağlık haberleri)

Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Prof. Dr. Cem Fıçıcıoğlu, son zamanlarda geliştirilen yeni tedavi yöntemleri ile gebelikte başarı oranlarının arttığını belirtiyor. Fıçıcıoğlu, doğal yolla anne olamayan adaylara önerilerde bulunuyor:



1-Tüp bebek tedavisine başlamadan önce çift, sağlıklı bir yaşam tarzını benimsemelidir. Sebze ve meyveyi sofranızdan eksik etmeyin.

2- Özellikle sigara kullanımı tedaviden 2-3 ay önce kesilmelidir.

3- Kişi fazla kiloları varsa bu dönemde vermeli ve ideal kilosuna ulaşmalıdır.

4- Tedavi başladığı zaman ağır sporlardan kaçınmakta fayda vardır.

5- Yumurta toplama işlemi öncesindeki tedavi döneminde ve embriyo transferi sonrası 1 hafta cinsel birliktelik olmamalıdır.

6- Bilinçli farkındalık anlamına gelen mindfulness, çocuk sahibi olma yolunda gecikme yaşayan çiftlerde oluşan stresi azaltır. Anne adaylarının denemesi faydalıdır.

PIRASA İŞTAH AÇAR

Pırasa, kansere ve kronik rahatsızlıklara karşı koruyucudur. Damar sertliğini engeller. Kabızlık problemlerini önler. İdrar söktürücüdür. Saç dökülmesini yok eder. Gut hastalığına karşı etkilidir. İştahın açılmasına yardımcıdır. Clidin parlak görünmesini sağlar.

GÖZLERE YABAN MERSİNİ

Yaban mersini, gözleri korur. Yüksek kan şekerini azaltır. Hafızayı ve kavramayı artırarak beyne fayda sağlar. Sakinleştirici özelliği vardır. Ağız içi yaraları iyileştirir.

YUMURTA KEMİKLERİ GÜÇLENDİRİR

Kahvaltılarda severek tükettiğimiz yumurta, kas ve kemik gelişiminde büyük katkı sağlar. İçerdiği amino asit ve vitaminler ile vücudu besler. Göz bozukluklarına iyileştirir. Kalbi korur. Hafıza problemlerine karşı etkilidir. Vücudun demir ihtiyacını karşılar.