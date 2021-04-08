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    Yüzde çıkan kırmızı kabarcıklar, kelebek hastalığı olabilir | hastalığı nedir?

    Yüzde meydana gelen kırmızı kabarcıklar, kelebek hastalığına işaret edebiliyor. Op. Dr. , eklem ağrılarıyla yön bulan bu hastalığın yalnızca cilde değil tüm vücuda etki ettiğini vurguluyor.

    Kelebek iz bırakır

    Halk arasında kelebek hastalığı olarak bilinen hastalığının nedeni tam olarak bilinmemekle beraber genetik faktörlerin, çevresel faktörlerin ve hormonların etkisi olduğu düşünülüyor. Özelikle de stres, ışınlar, bazı ilaçlar ve enfeksiyon gibi durumlar hastalığı tetikleyebiliyor. Op. Dr. , lupusla ilgili bilgiler veriyor: Hastalığın ilk evrelerinde kişide yorgunluk ve eklem şişmesi gibi yakınmalar olur. En önemli ikinci belirtisi ise deri, saç ve vücudun ıslak yüzeylerinde görülen bozukluklardır. Yüz bölgesinde karşıdan bakınca gövdesi burun olan kelebekmiş gibi bir algı yaratan kırmızımsı döküntüler görülebilmektedir.

    GÜNEŞE KARŞI HASSASİYET
    Hastalarda ışığa karşı duyarlılık olabilmektedir. ışınları ile ciltteki yakınmalar artabilir. meydana gelir. Ölümle sonuçlanabilmektedir. Kan değerlerinde bozulma, bağırsak problemleri gibi belirtiler görülebilir. Hastalık tamamen ortadan kalkmaz ancak ilaçlarla yatıştırılabilir.

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    Haberler Sağlık Yüzde çıkan kırmızı kabarcıklar, kelebek hastalığı olabilir | Lupus hastalığı nedir?