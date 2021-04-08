Halk arasında kelebek hastalığı olarak bilinen lupus hastalığının nedeni tam olarak bilinmemekle beraber genetik faktörlerin, çevresel faktörlerin ve hormonların etkisi olduğu düşünülüyor. Özelikle de stres, ultraviyole ışınlar, bazı ilaçlar ve enfeksiyon gibi durumlar hastalığı tetikleyebiliyor. Op. Dr. Sedat Işık, lupusla ilgili bilgiler veriyor: Hastalığın ilk evrelerinde kişide yorgunluk ve eklem şişmesi gibi yakınmalar olur. En önemli ikinci belirtisi ise deri, saç ve vücudun ıslak yüzeylerinde görülen bozukluklardır. Yüz bölgesinde karşıdan bakınca gövdesi burun olan kelebekmiş gibi bir algı yaratan kırmızımsı döküntüler görülebilmektedir.

GÜNEŞE KARŞI HASSASİYET

Hastalarda ışığa karşı duyarlılık olabilmektedir. Güneş ışınları ile ciltteki yakınmalar artabilir. Böbrek tutulumu meydana gelir. Ölümle sonuçlanabilmektedir. Kan değerlerinde bozulma, bağırsak problemleri gibi belirtiler görülebilir. Hastalık tamamen ortadan kalkmaz ancak ilaçlarla yatıştırılabilir.