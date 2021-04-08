Sağlık için çok yararlı olduğu bilinen Hindistan cevizi suyu, böbreklerin işlevini destekler. Sağlıklı elektrolitler içerir. Bitkinlikle savaşır. Mide ekşimesi ve kabızlığa iyi gelir. Enfeksiyonlara karşı korur. Kilo vermeyi hızlandırır. Güneş yanıklarını önler. ABD'li ünlü şarkıcı Ariana Grande, formda kalmasını Hindistan cevizi suyuna borçlu olduğunu söylüyor.
KARACİĞERE ÇİLEK
Çilek, kanı temizler. Sakinleştirici etkiye sahiptir. Stresi azaltır. Diş etlerini güçlendirir. Ağız kokusunu giderir. Romatizma ve karaciğer rahatsızlıklarına iyi gelir. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Sindirim sisteminin düzenli çalışmasını sağlar.
MUŞMULA TAŞLARI DÖKER
Muşmula, kum ve taşların dökülmesini sağlar. İçeriğindeki fazla sudan dolayı serinletici, rahatlatıcı etki yapar. İnce bağırsak iltihabı, ishal ve dizanteriyi gidermeye yardımcı olur. Düzenli olarak muşmula tüketimi, merkezi sinir sistemine iyi gelir.