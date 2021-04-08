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    , formda kalmasını suyuna borçlu (Sağlık haberleri)

    Sağlık için çok yararlı olduğu bilinen suyu, böbreklerin işlevini destekler. Sağlıklı elektrolitler içerir. Bitkinlikle savaşır. Mide ekşimesi ve kabızlığa iyi gelir. Enfeksiyonlara karşı korur. Kilo vermeyi hızlandırır. Güneş yanıklarını önler.

    Hindistan cevizi mucizesi

    Sağlık için çok yararlı olduğu bilinen Hindistan cevizi suyu, böbreklerin işlevini destekler. Sağlıklı elektrolitler içerir. Bitkinlikle savaşır. Mide ekşimesi ve kabızlığa iyi gelir. Enfeksiyonlara karşı korur. Kilo vermeyi hızlandırır. Güneş yanıklarını önler. ABD'li ünlü şarkıcı Ariana Grande, formda kalmasını Hindistan cevizi suyuna borçlu olduğunu söylüyor.

    KARACİĞERE ÇİLEK
    Çilek, kanı temizler. Sakinleştirici etkiye sahiptir. Stresi azaltır. Diş etlerini güçlendirir. Ağız kokusunu giderir. Romatizma ve karaciğer rahatsızlıklarına iyi gelir. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Sindirim sisteminin düzenli çalışmasını sağlar.

    MUŞMULA TAŞLARI DÖKER
    Muşmula, kum ve taşların dökülmesini sağlar. İçeriğindeki fazla sudan dolayı serinletici, rahatlatıcı etki yapar. İnce bağırsak iltihabı, ishal ve dizanteriyi gidermeye yardımcı olur. Düzenli olarak muşmula tüketimi, merkezi sinir sistemine iyi gelir.

        BAŞ AĞRISINA ÇÖREK OTU
        Çörek otu, öksürüğe iyi gelir. Hazmı kolaylaştırır. İdrar söktürücüdür. Grip tedavisinde kullanılabilir. Baş ağrısını hafifletir. Romatizmal hastalıklara iyi gelir. Adet rahatsızlıklarını hafifletici etkisi vardır.

        SARIMSAKLASAK DA KORUNSAK
        Beyaz sarımsağın siyaha dönüşmesi sırasındaki fermantasyon süreciyle içeriği zenginleşen siyah sarımsak, enfeksiyonu önler, mide ve karaciğeri korur, kolesterolü düşürür. Diyabet semptomlarını iyileştirici, dolaşım sistemi hastalıklarını önleyici etkiye sahip olan siyah sarımsak, yaşlanmayı geciktirir. Normal sarımsağa göre çok daha yüksek antioksidan özellik gösterir. Bağışıklık sistemini güçlendirir.

        AMANİK!
        Bipolar bozukluk bir diğer adıyla manik-depresif hastalık, kişinin duygudurumunda, enerjisinde ve sosyal aktiviteleri tamamlama yetisinde bozulmalara neden olan psikolojik hastalık olarak biliniyor. Türkiye'de bipolar bozukluk yaşayan 5 milyon kişinin olduğu tahmin ediliyor. Prof. Dr. Abdullah Atlı, "İlkbahar mevsiminde manik atak, sonbahar mevsiminde de depresyon riski hastalarımızda artmaktadır. Bu dönemde uyku düzenine ve dengeli yaşama dikkat etmek gerekir" dedi.
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        Haberler Sağlık Ariana Grande, formda kalmasını Hindistan cevizi suyuna borçlu (Sağlık haberleri)