AMANİK!

Bipolar bozukluk bir diğer adıyla manik-depresif hastalık, kişinin duygudurumunda, enerjisinde ve sosyal aktiviteleri tamamlama yetisinde bozulmalara neden olan psikolojik hastalık olarak biliniyor. Türkiye'de bipolar bozukluk yaşayan 5 milyon kişinin olduğu tahmin ediliyor. Prof. Dr. Abdullah Atlı, "İlkbahar mevsiminde manik atak, sonbahar mevsiminde de depresyon riski hastalarımızda artmaktadır. Bu dönemde uyku düzenine ve dengeli yaşama dikkat etmek gerekir" dedi.