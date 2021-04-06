Öfke anlarına dikkat! Kalp krizi riski ile genç ve yaşlılar etkileniyor

Sağlıklı atan kalp, uzun bir ömür anlamına geliyor... Ancak gündelik şehir yaşamı, hareketsizlik ve yanlış beslenme alışkanlıkları, kalp sağlığına zarar veriyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün araştırmasına göre 50 desibeli aşan trafik gürültüsü kalp krizi riskini artırıyor. Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Ali Metin Esen, gürültünün kan basıncını yükselttiği ve ritim bozukluklarına yol açtığını söylüyor. 'Keskin sirke küpüne zarar' diyen atalarımızı dinlemek gerekiyor.

Çünkü öfke, kalbe zarar veren faktörler arasında yer alıyor. Prof. Dr. Esen, "Öfkelendiğimizde ilk 2 saat içerisinde kalp krizi geçirme riskimiz 5 kat artar. Öfkelendiğimizde kandaki adrenalin ve nöradrenalin isimli stres hormonları artıyor. Bu da kalp ritmini artırıyor. Tansiyonumuz bir anda artıyor ve kalp damarları içerisinde bulunan plaklar çatlıyor" diyor.

SIR BİLEK GÜCÜNDE

Araştırmalara göre kişi ne kadar güçlü el sıkabiliyorsa, kalbinin de o kadar güçlü olduğu düşünülüyor. Prof. Dr. Ali Metin Esen, "Yani bir insan orta yaş sonrası elini ne kadar güçlü sıkabiliyorsa kalp sağlığı açısından o kadar iyi durumda. Kişi el sıkmayı ne kadar yapamıyorsa gücü ne kadar azsa da kalp sağlığı açısından bir muayene olması gerekiyor" diyor.

HAREKETSİZLİK ÖMRÜ KISALTIR

Araştırmalar, hareketsizliğin ve işyerinde geçirilen sürecin kalbe zarar verdiğini söylüyor. Haftada 55 saatin üzerinde çalışmak kriz riskini artırıyor. Yine günde 11 saatten fazla oturarak çalışmak hem kalbi tüketiyor hem de ömrü kısaltıyor.

AİLEDEN MİRAS

Kişiler sessiz sedasız kalp krizi geçirebiliyor. Özellikle ailesinde çok erken yaşta kalp krizi vakaları olan kişilerin kontrollerini aksatmaması öneriliyor. Sigara, kolesterol, tansiyon ve fazla kilo da kalp hastalıklarına yol açıyor.