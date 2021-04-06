Hastalığın gözü kadınlarda (Sağlık haberleri)

Göz kuruluğu hem dünyada hem de ülkemizde milyonlarca insanı tehdit ediyor. Göz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Barış Yeniad, göz kuruluğunun gözyaşı üretilememesi üretilen göz yaşının kaliteli olmaması veya çok çabuk buharlaşma olması nedeniyle oluştuğunu söylüyor. Tedavi edilmediğinde ise korneaya zarar verdiğine dikkat çekiyor. Göz kuruluğu en sık 40 yaş üzerindeki kadınlarda ortaya çıkıyor.
40'TAN SONRA DİKKAT
Özellikle menopoz sonrası kadınların hormonlarındaki değişmelerin bu hastalığa neden oluyor. Göz kuruluğunun tedavisi, ilaç yoluyla yapılıyor. Tedavide en çok gözyaşı damlaları kullanılıyor. Daha ileri klinik durumlarda iltihabi önlemek için kortizonlu damlalar da tercih edilebiliyor.
PANDEMİ BELİMİZİ BÜKTÜ
Pandemi nedeniyle eve kapandığımız şu günlerde her 10 kişiden 9'u bel ağrısı şikayetiyle doktora başvuruyor. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Prof. Dr. Halil Koyuncu bel ağrısını gidermede faydalı olabilecek egzersizleri anlatıyor...