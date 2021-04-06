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    Hastalığın gözü kadınlarda (Sağlık haberleri)

    Göz kuruluğu hem dünyada hem de ülkemizde milyonlarca insanı tehdit ediyor. Göz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Barış Yeniad, göz kuruluğunun gözyaşı üretilememesi üretilen göz yaşının kaliteli olmaması veya çok çabuk buharlaşma olması nedeniyle oluştuğunu söylüyor. Tedavi edilmediğinde ise korneaya zarar verdiğine dikkat çekiyor. Göz kuruluğu en sık 40 yaş üzerindeki kadınlarda ortaya çıkıyor.

    Hastalığın gözü kadınlarda

    Göz kuruluğu hem dünyada hem de ülkemizde milyonlarca insanı tehdit ediyor. Göz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Barış Yeniad, göz kuruluğunun gözyaşı üretilememesi üretilen göz yaşının kaliteli olmaması veya çok çabuk buharlaşma olması nedeniyle oluştuğunu söylüyor. Tedavi edilmediğinde ise korneaya zarar verdiğine dikkat çekiyor. Göz kuruluğu en sık 40 yaş üzerindeki kadınlarda ortaya çıkıyor.

    40'TAN SONRA DİKKAT
    Özellikle menopoz sonrası kadınların hormonlarındaki değişmelerin bu hastalığa neden oluyor. Göz kuruluğunun tedavisi, ilaç yoluyla yapılıyor. Tedavide en çok gözyaşı damlaları kullanılıyor. Daha ileri klinik durumlarda iltihabi önlemek için kortizonlu damlalar da tercih edilebiliyor.

    PANDEMİ BELİMİZİ BÜKTÜ
    Pandemi nedeniyle eve kapandığımız şu günlerde her 10 kişiden 9'u bel ağrısı şikayetiyle doktora başvuruyor. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Prof. Dr. Halil Koyuncu bel ağrısını gidermede faydalı olabilecek egzersizleri anlatıyor...

        Başta kitap taşıma: Sandalyeye sırtınız ve omzunuz dik bir şekilde oturun. Başınızın üstüne kitap yerleştirin. Bu şekilde gün içinde birkaç kere 5'er dakika durmaya çalışın.
        Ellerinizi belinizin altına koyun: Sırt üstü pozisyonda, her iki el açılmış halde, yan yana, el sırtları bele gelecek şekilde, bel ile yer arasına yerleştirin.
        Belinizi yere doğru ellerinizin üzerine bastırın. Belinizin kasıldığını hissedin. 10'a kadar sayıp sonra gevşetin.


        Karnınızın altına yastık koyun: Yüzüstü yatarken, karın altına yastık koyun. Belinizi rahatlatın. Ardından başınızla beraber, boyun ve sırtınızı, belden yukarı doğru hareket ettirin.

        SÜRPRİZ YUMURTA
        Kahvaltı         sofralarını süsleyen yumurta, A, B12, D, E ve K vitaminleri içeriyor. Ayrıca kalsiyum ve çinko deposu olarak biliniyor. Günde bir yumurta yemek, hastalıklara savaş açıyor. Beyin sağlığını destekleyen yumurta Alzheimer'dan koruyor. Katarakt ve sarı nokta hastalığına karşı koruma sağlıyor. İyi kolesterolü yükseltiyor. Kasları güçlendiriyor. Kemikler için D vitamini desteği sağlıyor. Uzun süre tok tutarak kan şekerini dengeliyor. Ayrıca kilo vermeyi kolaylaştırıyor.

            ANNE SÜTÜ MUCİZESİ
            Anne             sütü, sağlığa karşı mucize etki gösteriyor. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Nalan Karabayır, anne sütünün kanserli hücrelerin çoğalmasını engellediğini söylüyor. "6 aydan daha uzun süre emzirilen bebeklerin çocukluk çağı lösemi ve lenfoma riskini azalıyor. Anne adayları ise bu süreçte meme ve yumurtalık kanserinden korunuyor" diyor.
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