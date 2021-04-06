Hastalığın gözü kadınlarda (Sağlık haberleri)

Göz kuruluğu hem dünyada hem de ülkemizde milyonlarca insanı tehdit ediyor. Göz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Barış Yeniad, göz kuruluğunun gözyaşı üretilememesi üretilen göz yaşının kaliteli olmaması veya çok çabuk buharlaşma olması nedeniyle oluştuğunu söylüyor. Tedavi edilmediğinde ise korneaya zarar verdiğine dikkat çekiyor. Göz kuruluğu en sık 40 yaş üzerindeki kadınlarda ortaya çıkıyor.