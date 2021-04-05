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    mucizesi! İşte şifa deposu kuşburnunun faydaları...

    çekirdeğinden elde edilen yağının faydaları saymakla bitmiyor. C vitamini açısından zengin olmasının yanı sıra cildi aydınlatmak ve pürüzsüzleştirmek için yararlanılan omega 3 ve 6 yağ asitleriyle doludur.

    Kuşburnu mucizesi
    çekirdeğinden elde edilen yağının faydaları saymakla bitmiyor. C vitamini açısından zengin olmasının yanı sıra cildi aydınlatmak ve pürüzsüzleştirmek için yararlanılan omega 3 ve 6 yağ asitleriyle doludur. Cilt düzensizliklerini önlemeye yardımcı olur. Gözenek sıkılaştırıcı ve toparlayıcı etkiye sahiptir. Leke karşıtıdır. Çatlakları düzeltir.



    Model , cildini nemlendirmek ve yıpranmasını önlemek için kuşburnu yağı kullanıyor.
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    Haberler Sağlık Kuşburnu mucizesi! İşte şifa deposu kuşburnunun faydaları...