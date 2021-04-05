Kuşburnu çekirdeğinden elde edilen yağının faydaları saymakla bitmiyor. C vitamini açısından zengin olmasının yanı sıra cildi aydınlatmak ve pürüzsüzleştirmek için yararlanılan omega 3 ve 6 yağ asitleriyle doludur. Cilt düzensizliklerini önlemeye yardımcı olur. Gözenek sıkılaştırıcı ve toparlayıcı etkiye sahiptir. Leke karşıtıdır. Çatlakları düzeltir.
Model Miranda Kerr, cildini nemlendirmek ve yıpranmasını önlemek için kuşburnu yağı kullanıyor.
Model Miranda Kerr, cildini nemlendirmek ve yıpranmasını önlemek için kuşburnu yağı kullanıyor.