Kadınlarda sık görülen meme kanserinde son yıllarda büyük gelişmeler yaşanıyor. Prof. Dr. Ahmet Bilici, meme kanseriyle ilgili önemli bilgiler veriyor: Metastatik meme kanseri, meme kanserinin ileri evresidir. Bu evrede kanser başka organlara yayılım gösterir. Erken evre meme kanserinden ayıran en önemli özelliği uzun süreçli kronik bir hastalık olması ve genellikle gerektiğinde tedavi ile sürekli takip ihtiyacının olmasıdır. Bu evrede hastalık kontrol altına alınabiliyor.
HEDEFE YÖNELİK BAŞARI
Meme kanseri tedavisi denildiğinde akla direkt kemoterapi geliyor. Bunun yanında hormon pozitifliği olan hastalarda hormonal tedaviler yer alır.
Son birkaç yıl içinde hormon reseptörleri dediğimiz östrojen ve progesteron reseptörleri pozitif olan meme kanseri hastalarında, hedefe yönelik ilaçla kişiye özgü tedaviler geliştirildi.
HEDEFE YÖNELİK BAŞARI
Meme kanseri tedavisi denildiğinde akla direkt kemoterapi geliyor. Bunun yanında hormon pozitifliği olan hastalarda hormonal tedaviler yer alır.
Son birkaç yıl içinde hormon reseptörleri dediğimiz östrojen ve progesteron reseptörleri pozitif olan meme kanseri hastalarında, hedefe yönelik ilaçla kişiye özgü tedaviler geliştirildi.