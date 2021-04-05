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    Görmemezlikten gelmeyin! nde erken tedavinin önemi

    Prof. Dr. , nde erken tedavinin önemine dikkat çekiyor: İleri seviyede hipertansiyon ve diyabet gibi kronik hastalıklara yol açabilir

    Görmemezlikten gelmeyin
    Kadınlarda sık görülen meme kanserinde son yıllarda büyük gelişmeler yaşanıyor. Prof. Dr. , yle ilgili önemli bilgiler veriyor: , meme kanserinin ileri evresidir. Bu evrede kanser başka organlara yayılım gösterir. Erken evre meme kanserinden ayıran en önemli özelliği uzun süreçli kronik bir hastalık olması ve genellikle gerektiğinde tedavi ile sürekli takip ihtiyacının olmasıdır. Bu evrede hastalık kontrol altına alınabiliyor.

    HEDEFE YÖNELİK BAŞARI
    Meme kanseri tedavisi denildiğinde akla direkt geliyor. Bunun yanında hormon pozitifliği olan hastalarda hormonal tedaviler yer alır.
    Son birkaç yıl içinde hormon reseptörleri dediğimiz ve progesteron reseptörleri pozitif olan meme kanseri hastalarında, hedefe yönelik ilaçla kişiye özgü tedaviler geliştirildi.
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    Haberler Sağlık Görmemezlikten gelmeyin! Meme kanserinde erken tedavinin önemi