Günlük hayatta en çok yapılan yanlış beslenme alışkanlıkları mideye zarar veriyor. Toplumda en sık görülen mide hastalıklarının başında gelen reflü ise yaşam kalitesini düşürüyor. Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Ayşegül Öziş bu hastalıkla ilgili bilinmesi gerekenleri açıklıyor. Mide, besinleri sindirmek ve bakterileri öldürmek amacıyla asit içeriyor. Sağlıklı kişilerde yemek borusu ile mide arasında bir kapakçık bulunuyor. Bu kapaktaki gevşeklik ise asidin yemek borusuna kaçmasına yol açıyor ve reflüye neden oluyor. Kişinin yaşam kalitesini düşüren bu hastalık göğsüste yanma, ağza acı su gelmesi gibi şikayetlere yol açıyor. Yemek borusuna zarar veriyor. Kadınları tehdit ediyor.

DİŞLERİ DE DÖKER!

Reflü şikayetleri tipik ve tipik olmayan üzere 2'ye ayrılıyor. Tipik sendromlarda midede ekşime, yanma, ağza acı su gelmesi, göğüste yanma görülüyor. Atipik semtomlar ise kalp dışı göğüs ağrısı, astım, ses kısıklığı, kulak enfeksiyonu, sinüzit, dişte mine kaybı, ağız kokusu olarak sıralanıyor.

ÇİKOLATAYA VEDA EDİN

Kronik bir rahatsızlık olan reflüde, doğru beslenme önem taşıyor. Aşırı yağlı yemeklerden kaçınılması, çikolata, kahve, alkol, kola gibi gazlı içeceklerden, turşu ve çok baharatlı yemeklerden uzak durulması gerekiyor.



NASIL BESLENMELİ?

Reflü hastalarının beslenme alışkanlıklarını değiştirmesi gerekiyor. Elma, muz, patates, brokoli, lahana, fasulye, havuç, gibi lifli yiyecekler öneriliyor.