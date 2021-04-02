Halk arasında sarı nokta hastalığı olarak bilinen makula dejenerasyonunun ortaya çıkmasında ve seyrinde, yaş ve genetik gibi değiştirilemeyen risk faktörleri önemli bir rol oynuyor. Prof. Dr. Ali Hakan Durukan, hastalıkla ilgili bilgi veriyor: Her ne kadar 55 yaş sonrasında daha sıklıkla izlense de daha erken yaşlarda da tespit edilebilmektedir.

RENKLER FARKLI GÖRÜNÜR

Hasta yakında veya uzakta bir objeye, bir kişiye baktığında bu obje veya kişiye ait ince detayları görememekte, obje ya da kişiyi tanıyamamaktadır. Örneğin; hasta, duvar saatinde saatin rakamlarını görmekte, ancak yelkovan ve akrebi seçememektedir. Bir gözünde hastalık olanlarda gözler arasında objelerin rengi farklı görünür.