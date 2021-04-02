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    lığına dikkat! Görme kayıplarında ilk sıralarda

    Halk arasında alığı olarak bilinen un ortaya çıkmasında ve seyrinde, yaş ve genetik gibi değiştirilemeyen risk faktörleri önemli bir rol oynuyor. Prof. Dr. , hastalıkla ilgili bilgi veriyor: Her ne kadar 55 yaş sonrasında daha sıklıkla izlense de daha erken yaşlarda da tespit edilebilmektedir.

    Sarı tehlike

    Halk arasında alığı olarak bilinen un ortaya çıkmasında ve seyrinde, yaş ve genetik gibi değiştirilemeyen risk faktörleri önemli bir rol oynuyor. Prof. Dr. , hastalıkla ilgili bilgi veriyor: Her ne kadar 55 yaş sonrasında daha sıklıkla izlense de daha erken yaşlarda da tespit edilebilmektedir.

    RENKLER FARKLI GÖRÜNÜR
    Hasta yakında veya uzakta bir objeye, bir kişiye baktığında bu obje veya kişiye ait ince detayları görememekte, obje ya da kişiyi tanıyamamaktadır. Örneğin; hasta, duvar saatinde saatin rakamlarını görmekte, ancak an ve akrebi seçememektedir. Bir gözünde hastalık olanlarda gözler arasında objelerin rengi farklı görünür.

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    Haberler Sağlık Sarı nokta hastlığına dikkat! Görme kayıplarında ilk sıralarda