Mercimek kan demek (Sağlık haberleri)

Yeterince demir tüketmemek yorgunluk, nefes darlığı, sersemlik ve solukluk gibi semptomlara neden olabilen demir eksikliğine neden olabiliyor. İşte demir açısından zengin besinler.

KIRMIZI ET: Sığır eti zengin bir demir kaynağıdır; sığır karaciğeri ve sakatat etleri özellikle demir bakımından yüksektir.

TON BALIĞI VE SARDALYA: Bu balık türleri demirle doludur. 3 parça kadar ton balığı (90 gr), günlük alınması gereken miktarın yüzde 8'ini ve sardalya yüzde 11'ini karşılayabilir.

MERCİMEK: Bir su bardağı kadar pişmiş mercimek, günlük alınması gereken miktarın yüzde 37'si olan 6.6 miligram demir içerir.

HİNDİ ETİ: Koyu hindi eti, porsiyon başına (90 gr) 1,4 miligram demir içerir; bu, günlük alınması gereken miktarın yüzde 8'ini karşılar.

KABUKLU DENİZ ÜRÜNÜ: 90 gram kadar istiridye, 8 miligram demir içerir ve günlük alınması gereken miktarın yüzde 44'ünü karşılar.

FASULYE: İyi bir demir ve protein kaynağıdır. Lifiyle kolesterolünüzü, kan şekerinizi, kilonuzu iyileştirir.

BEYİN İÇiN PANCAR

Pancar, bağışıklığı güçlendirir. Beyin sağlığını korur. Bilişsel fonksiyonları iyileştirir. Kan basıncını dengeler. Kanserle savaşmaya yardımcıdır. Sindirim sistemini düzenler.

BÖĞÜRTLEN GÜÇLEN

Kan şekerini düzenler. Beyni korur. Sindirimi geliştirir. Bağışıklığı artırır. Kemikleri güçlendirir. Sadece bir bardak böğürtlen, önerilen günlük C vitamininin yarısını sağlar.

BAĞIŞIKLIĞA KEFİR

Kalsiyum, fosfor, magnezyum ve protein açısından zengindir. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Laktoz hassasiyetini düzenler. Diş çürüklerini önlemede etkilidir. Kronik yorgunluğu giderir. Damar sertliğini önler.