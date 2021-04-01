Kanserin şifresi 'ON'da

Kanser, her geçen yıl giderek artıyor. Yıllık olarak tüm dünyada 19.3 milyon yeni kanser vakası tespit ediliyor. Yaklaşık 10 milyon kişi kanser nedeniyle hayatını kaybediyor. Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Yeşim Yıldırım, kanserle ilgili 10 efsane ve 10 gerçeği açıklıyor:
YANLIŞ: Kanser kesinlikle iyileşmez.
GERÇEK: Tüm kanser türlerini içeren ortalama 5 yıllık sağ kalım yüzde 67'dir. Bazı kanserler için bu oran erken evrelerde yüzde 90 ve üzeri olabilmektedir. Hatta immünoterapi, akıllı ilaçlar gibi hedefe yönelik kişiselleştirilmiş tedavilerle yaygın kanserde bile şifa sağlanan hasta grupları vardır.
YANLIŞ: Kanser bulaşıcıdır.
GERÇEK: Hayır, kanser bulaşıcı bir hastalık değildir. Sadece nadiren organ nakli yapılmış kişilerde eğer verici kişide kanser varsa nakil yapılan kişide kanser gelişebilir.
YANLIŞ: Şekerli gıdalar tüketmek kanserin kötüleşmesine neden olur.
GERÇEK: Hayır. Yapılan çalışmalar kanser hücresinin normal hücreye göre daha fazla şeker kullandığını göstermekle birlikte şekerli gıdalar yemenin kanseri daha kötüye götürdüğünü gösteren bir çalışma yoktur.
YANLIŞ: Pozitif ya da negatif düşünceler kanser oluşmasını ya da iyileşmeyi olumluolumsuz etkiler.
GERÇEK: Bugüne kadar kişisel tutumların kanser gelişimine neden olduğunu gösteren bir çalışma yoktur ancak doğal olarak kanser tanısı almak endişe, üzüntü, kaygı ve olumsuz düşünceleri arttırabilir.
YANLIŞ: Mutfakta, ocakta ya da fırın başında yemek yapmakla kanser kötüleşir.
GERÇEK: Hayır, yemek yapmak gibi günlük aktiviteler kanserin yayılmasına yol açmaz.
YANLIŞ: Cep telefonları kansere neden olur mu?
GERÇEK: Cep telefonları radyo frekans dalgaları kullanarak sinyal iletirler ve bu radyo frekans dalgaları non-iyonize radyasyon formundadır.
Diğer bir değişle DNA hasarı yapabilecek enerjiye sahip değillerdir.
400 binden fazla kişiyi içeren araştırma sonucunda kanserle ilişki bulunmamıştır.
YANLIŞ: Bitkisel tedaviler kanseri iyileştirir.
GERÇEK: Hayır. Genel olarak bitkisel ürünler tedavi edici değildir.
YANLIŞ: Kanser tedavisinde tek tedavi kemoterapidir.
GERÇEK: Günümüzde daha etkili ve daha az yan etkiye sahip akıllı ilaçlar ve immünoterapi gibi tedaviler de çok yaygın kullanılmaktadır.
YANLIŞ: Kanser her zaman geri gelir, nükseder.
GERÇEK: Erken evre birçok kanserde uygun tedavilerle kanserin geri gelme ihtimali oldukça düşüktür.
YÜZDE 5-10 KALITSAL NEDENLİ
YANLIŞ: Ailesinde kanser hastası olan kişilerde kesinlikle kanser gelişir.
GERÇEK: Kanserlerin yaklaşık yüzde 5-10'u kalıtımsaldır, yani kansere yol açan bir genetik mutasyonun (değişimin) aktarılması ile oluşur. Geri kalan yüzde 90-95 kanser hastasında kanser, doğal yaşlanma sürecinde, karsinojenlere ya da çevresel faktörlere maruziyet sonucu gelişmektedir.
YANLIŞ: Kanser kesinlikle iyileşmez.
GERÇEK: Tüm kanser türlerini içeren ortalama 5 yıllık sağ kalım yüzde 67'dir. Bazı kanserler için bu oran erken evrelerde yüzde 90 ve üzeri olabilmektedir. Hatta immünoterapi, akıllı ilaçlar gibi hedefe yönelik kişiselleştirilmiş tedavilerle yaygın kanserde bile şifa sağlanan hasta grupları vardır.
YANLIŞ: Kanser bulaşıcıdır.
GERÇEK: Hayır, kanser bulaşıcı bir hastalık değildir. Sadece nadiren organ nakli yapılmış kişilerde eğer verici kişide kanser varsa nakil yapılan kişide kanser gelişebilir.
YANLIŞ: Şekerli gıdalar tüketmek kanserin kötüleşmesine neden olur.
GERÇEK: Hayır. Yapılan çalışmalar kanser hücresinin normal hücreye göre daha fazla şeker kullandığını göstermekle birlikte şekerli gıdalar yemenin kanseri daha kötüye götürdüğünü gösteren bir çalışma yoktur.
YANLIŞ: Pozitif ya da negatif düşünceler kanser oluşmasını ya da iyileşmeyi olumluolumsuz etkiler.
GERÇEK: Bugüne kadar kişisel tutumların kanser gelişimine neden olduğunu gösteren bir çalışma yoktur ancak doğal olarak kanser tanısı almak endişe, üzüntü, kaygı ve olumsuz düşünceleri arttırabilir.
YANLIŞ: Mutfakta, ocakta ya da fırın başında yemek yapmakla kanser kötüleşir.
GERÇEK: Hayır, yemek yapmak gibi günlük aktiviteler kanserin yayılmasına yol açmaz.
YANLIŞ: Cep telefonları kansere neden olur mu?
GERÇEK: Cep telefonları radyo frekans dalgaları kullanarak sinyal iletirler ve bu radyo frekans dalgaları non-iyonize radyasyon formundadır.
Diğer bir değişle DNA hasarı yapabilecek enerjiye sahip değillerdir.
400 binden fazla kişiyi içeren araştırma sonucunda kanserle ilişki bulunmamıştır.
YANLIŞ: Bitkisel tedaviler kanseri iyileştirir.
GERÇEK: Hayır. Genel olarak bitkisel ürünler tedavi edici değildir.
YANLIŞ: Kanser tedavisinde tek tedavi kemoterapidir.
GERÇEK: Günümüzde daha etkili ve daha az yan etkiye sahip akıllı ilaçlar ve immünoterapi gibi tedaviler de çok yaygın kullanılmaktadır.
YANLIŞ: Kanser her zaman geri gelir, nükseder.
GERÇEK: Erken evre birçok kanserde uygun tedavilerle kanserin geri gelme ihtimali oldukça düşüktür.
YÜZDE 5-10 KALITSAL NEDENLİ
YANLIŞ: Ailesinde kanser hastası olan kişilerde kesinlikle kanser gelişir.
GERÇEK: Kanserlerin yaklaşık yüzde 5-10'u kalıtımsaldır, yani kansere yol açan bir genetik mutasyonun (değişimin) aktarılması ile oluşur. Geri kalan yüzde 90-95 kanser hastasında kanser, doğal yaşlanma sürecinde, karsinojenlere ya da çevresel faktörlere maruziyet sonucu gelişmektedir.