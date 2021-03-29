Sağlıklı hayatın yolu, sağlıklı besinleri tüketmekten geçiyor. Özellikle yeşil yapraklı sebzeler, lifli yapıları sayesinde vücudu tepeden tırnağa onarıyor. Dr. Fevzi Özgönül, sofradan eksik edilmemesi gereken 6 yeşil sebzeyi sıralıyor.

ENGİNAR: Karaciğer dostudur. Antioksidan deposudur. Mide ve bağırsakları dezenfekte eder. Bunun dışında, kalp romatizma, gut ve safra kesesi hastalıklarına iyi gelir.

BEZELYE: Protein, lif ve nişasta zenginidir. Lifli yapısı sayesinde bağırsakları güçlendirir.

BAKLA: Protein ve vitamin deposudur. Kemik ve kas yapısını güçlendirir.

ISPANAK: Demir deposudur. Vücut direncini artırır ve hastalıklardan korur. Kemik ve dişleri de güçlendirir. Diş çürümelerini engeller.

TAZE FASULYE: Haftada iki kez tüketilmelidir. Sindirime yardımcı olur. Ayrıca kötü kolesterolü dengeler. Cilt ve göz sağlığı için yararlıdır. Yaşlanmayı erteler.

BROKOLi: Mükemmel bir antioksidandır. Vücudu toksinlerden temizler. Karaciğeri güçlendirir. Beyin hücrelerini beslemeye yardımcıdır.