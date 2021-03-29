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    Sağlıklı hayatın yolu, sağlıklı besinleri tüketmekten geçiyor

    Sağlıklı hayatın yolu, sağlıklı besinleri tüketmekten geçiyor. Özellikle yeşil yapraklı sebzeler, lifli yapıları sayesinde vücudu tepeden tırnağa onarıyor. Dr. Fevzi Özgönül, sofradan eksik edilmemesi gereken 6 yeşil sebzeyi sıralıyor.

    Sağlığa yeşil ışık

    Sağlıklı hayatın yolu, sağlıklı besinleri tüketmekten geçiyor. Özellikle yeşil yapraklı sebzeler, lifli yapıları sayesinde vücudu tepeden tırnağa onarıyor. Dr. Fevzi Özgönül, sofradan eksik edilmemesi gereken 6 yeşil sebzeyi sıralıyor.

    ENGİNAR: iğer dostudur. Antioksidan deposudur. Mide ve bağırsakları dezenfekte eder. Bunun dışında, kalp romatizma, gut ve safra kesesi hastalıklarına iyi gelir.

    BEZELYE: Protein, lif ve nişasta zenginidir. Lifli yapısı sayesinde bağırsakları güçlendirir.

    BAKLA: Protein ve vitamin deposudur. Kemik ve kas yapısını güçlendirir.

    ISPANAK: Demir deposudur. Vücut direncini artırır ve hastalıklardan korur. Kemik ve dişleri de güçlendirir. Diş çürümelerini engeller.

    TAZE FASULYE: Haftada iki kez tüketilmelidir. Sindirime yardımcı olur. Ayrıca kötü kolesterolü dengeler. Cilt ve göz sağlığı için yararlıdır. Yaşlanmayı erteler.

    BROKOLi: Mükemmel bir antioksidandır. Vücudu toksinlerden temizler. Karaciğeri güçlendirir. Beyin hücrelerini beslemeye yardımcıdır.

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