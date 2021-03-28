En ciddi solunum yolu hastalıklarından astım, hayatı tehdit ediyor. Çocuk Alerji ve İmmünoloji Uzmanı Prof. Dr. Emin Özkaya, solunum yollarında tekrarlayıcı öksürük, hırıltı ve nefes darlığına yol açan bir akciğer hastalığı olan astımın modernleşmenin bir sonucu olduğunu söylüyor. "Astım; deterjan ve temizlik malzemesi kullanımı, çevre kirliliği, hazır gıda ve fast food tarzı beslenme gibi birçok nedenin bir yansımasıdır" bilgisini veriyor. Astımın tedavi edilebilir bir hastalık olduğunu söyleyen Prof. Dr. Özkaya, "Astım tedavisinde kullanılan ilaçlar, uygun doz ve süre ile verildiğinde, tedavide faydalı olur" diyor.

KEMİK ERİMESİNİN İLACI GÜNEŞ

Yaşam koşullarının iyileşmesiyle birlikte, insan ömrü uzuyor. Ancak insanların hastalıkla geçen süresi artıyor. Toplumda sık görülen rahatsızlıkların başında osteoporoz yani kemik erimesi geliyor. Kadınlar kadar erkekleri de tehdit eden bu hastalık, kalça ve el bileklerindeki kırıklarla kendini gösteriyor. Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Opr. Dr. Bülent Diri, kemik sağlığını artırmada D vitaminin önemine değiniyor. "Güneşten faydalanmamak risk faktörü oluşturuyor. Kalsiyum kemiğin ana yapıtaşıdır. Kalsiyum ihtiyacı süt ve süt ürünlerinden karşılanır" diyor.

HAZIR ÇORBA KALP KIRIYOR

Son yıllarda artan hazır gıda tüketimi, sağlığı bozuyor. Uzman Diyetisyen Veysel Ciğerli, özellikle zamandan kazanma adına yapılan hazır çorbaların zararlarına değiniyor. Bu çorbaların içerisinde çok nadir Çin tuzu olduğunu belirten Dyt. Ciğerli, "Bu tuz, kişide bağımlılık yapar. Diğer bir sıkıntı ise hazır çorbalardaki sodyum oranıdır. Sodyumun artması, kan basıncını yükselttiği gibi kalp ritmini de bozabilir. Bunun için ev tipi beslenmeye özen gösterilmelidir" diyor. Mercimek ve ezogelin çorbalarını öneriyor.

BAŞ AĞRISINI BİTİREN REÇETE

Baş ağrısı, hayatı kabusa çeviriyor. İlaçların yanı sıra şu besinler de ağrıyı azaltıyor:

Acı baharatlar: Ağrıyı azaltır. sinüs tıkanıklığını açar.

Susam: Migren ağrısını hafifletir. Kan dolaşımını hızlandırır.

Ispanak: Kan basıncını düşürür, baş ağrısını hafifletir.

Haşlanmış patates: Ağrıyı hafifletir. Kan damarlarını rahatlatır.

Yoğurt: Kalsiyum eksikliği, baş ağrısına neden olur. Günde bir kase yoğurt yemek, ağrı keser.