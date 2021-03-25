Uzmanlar, sağlıklı bir beyin için önerilerde bulunuyor: Demansı tik tak önleyin

Demans, hafızayı, düşünmeyi ve sosyal becerileri etkileyen bir grup semptomu tanımlıyor. Dr. Sara İmarisio, ilerleyen yaşta sık görülen demansı önlemek için günlük adımları açıklıyor: Daha fazla yürümek, arkadaşlarla konuşmak, diş ipi kullanmak, erken bir gece geçirmek, yulaf lapası, fıstık ezmesi, fasulye çorbası ve balık yemekten tatlı ikramları kesmeye kadar yapabileceğiniz çok şey var.

İŞTE MUCİZE REHBER

07:00: KAHVALTIDA YULAF LAPASI YİYİN: Kahvaltıda bir gecede yağsız süt, 40 gr yulaf lapası, 80 gr dondurulmuş çözülmüş meyveler, rendelenmiş elma ve 45 gr sade, az yağlı yoğurt ile yapılan çilekli yulafları deneyin.

07:30: DİŞLERİNİZİ DİŞ İPİ İLE TEMİZLEYİN: Dişlerinizi günde iki kez fırçaladığınızdan ve dişler arasında diş ipi kullandığınızdan emin olun. Pek çok araştırma, diş eti hastalığı olan kişilerin de hafıza problemlerine sahip olma olasılığının daha yüksek olabileceğini göstermiştir.

08:30: İŞE YÜRÜYÜN: Günlük adım sayınızı artırın. Aktif bir yaşam sürmek, kan basıncınızı düşürdüğü için faydalıdır.

09:30: BİR KAHVE İÇİN: Günde bir veya iki fincan beynimizi koruyabilir.

10:00: UZUN SÜRE OTURMAYIN: Kalkmak için her 30 dakikada bir zamanlayıcı ayarlayın, çok uzun süre oturmak beyniniz için kötüdür.

11:00: TOST ÜZERİNDE FISTIK EZMESİ İLE TATLI İSTEKLERİNİZİ DURDURUN: Öğleden sonra atıştırmalıklarınızı fıstık ezmeli bir dilim kepekli tostla değiştirin.

12:00: BULMACA ÇÖZÜN: Her gün gazete okuyabilir veya öğle yemeği molasında bir bulmaca çözebilirsiniz. Her ikisi de beyni meşgul ediyor.

13.30: FASULYE ÇORBASININ TADINI ÇIKARIN: Her hafta en az üç porsiyon fasulye çorbası için. Bir dilim kepekli ekmekle birlikte önerilir.

15:30: OTOMAT MAKİNESİNDEN KAÇININ: Öğleden sonra enerji çökerken gazlı içeceklere ve çikolataya uzanmaktan kaçının.

18:00: ARKADAŞLARINIZLA KONUŞUN: Yalnızlık demans riskini artırabilir. Zoom veya sosyal medya aracılığıyla iletişim halinde olun.

19:00: AKŞAM YEMEĞİNDE BALIK ZİYAFETİ: Demans riskini azaltabileceği için kendinize güzel bir balık yemeği ısmarlayın.



20:00: GECE İÇKİSİNDEN KURTULUN: Sağlığı olumsuz etkileyebileceği için alkol tüketiminizi azaltın.

22:00: ERKENDEN UYUYUN: İyi bir uyku için sıcak bir banyo yapın. Teknolojiyi bırakın. Okumayı deneyin. Erken uyuyun.