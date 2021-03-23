Eğer dayanılmaz bel ağrısına neden oluyorsa... Uzman isimden düzenli egzersiz ve doğru tedavi tavsiyesi

Bel ağrısı, hayatımızın hemen her döneminde karşımıza çıkabiliyor. Daha çok erkeklerde görülen Ankilozan spondilit ise toplumda bel ya da omurga romatizması olarak biliniyor. Hastalığın ilerleyen dönemlerinde hastalarda omurganın öne eğilmesi ile kamburluk görülebiliyor. Romatoloji Uzmanı Doç. Dr. Sait Burak Erer, bu hastalıkla ilgili bilinmesi gerekenleri TAKVİM'e açıklıyor.

KAMBUR YAPAR

Ankilozan spondilit, omurganın ve kalça ile beli birleştiren sakroiliak ekleminin iltihabı olarak tanımlanıyor. Bağışıklık sisteminin aşırı şekilde çalışıp kendi dokularına saldırması sonucu oluşuyor. Eklemlerde oluşan iltihaplanma tedavi edilmediğinde kireçlenme ortaya çıkıyor. Rahatsızlık iyice ilerlediğinde ise sakroiliak eklemden omurgaya doğru çıkıp sırt ve boyun omurlarındaki eklemleri etkileyebiliyor. Doğru tedavi olmayan ve ilerleyen vakalarda omurgada doğru eğilme, bükülme ve kamburlukla sonuçlanabiliyor.

FITIĞA BENZER AMA...

Bel ağrısı yaşayan herkes, genellikle fıtık kireçlenme kas spazmı ve bel kayması gibi rahatsızlıklardan şüpheleniyor. Ancak her ağrıyı ankilozan spondilit ile karıştırmamak gerekiyor. Çünkü bu hastalıkta ağrı daha çok istirahat halindeyken görülüyor. Ağrı gece uykudan uyandıracak şekilde şiddetli ortaya çıkıyor. Kişi sabahları tutuk bir şekilde uyanıyor. Hareket ettikçe de tutukluk ve ağrı azalıyor.

YÜRÜYÜN BİSİKLETE BİNİN

Hastalığın tedavisinin yanı sıra kaliteli bir yaşam tarzına sahip olmak gerekiyor. Egzersiz, bu hastalık için büyük önem taşıyor. Omurgayı, bel, sırt, karın ve göğüs kaslarını güçlendiren egzersizlerin yapılması gerekiyor. Özellikle yürüyüş, bisiklete binme, pilates, yoga ve yüzme öneriliyor. Sağlıklı beslenme ve kilo verme, hastalığın neden olduğu atakları azaltıyor.

ERKEKLER RİSK ALTINDA

Bu hastalık genç erkeklerde kadınlara oranla 2 kat daha fazla görülüyor. Özellikle 18 yaş üstü genç erkeklerde 3 aydan uzun süre görülen bel ağrılarında bu hastalıktan şüpheleniliyor. Ankilozan spondilit, kronik bir hastalık olduğundan ağrılar hayat boyu belirli aralıklarla ediyor. Bazı durumlarda eklem dışı organlara tutulum yapabiliyor. Hatta üveit denilen ve gözün bir tabakasında iltihap ve görmede bulanıklık ile seyreden hastalığa, sedefe, iltihaplı bağırsak rahatsızlığına yol açıyor.

TANI NASIL KONULUR?

Ankilozan spondilitte genetik geçiş gösteriyor. Ailede bu hastalık varsa risk artıyor. Tanının konmasında MR tekniği uygulanıyor. Ayrıca kan değerlerine bakılıyor.

TEDAVİSİ ÖMÜR BOYU

Ankilozan spondilit hastalığının tedavisi ömür bolu sürüyor. Ağrı, dönem dönem ataklar halinde ortaya çıkıyor. Atak dönemlerinde eklemlerde oluşan iltihap ilaç tedavileriyle kurutulmaya çalışılıyor.