Uyku, vücudun dinlenmesinde büyük rol oynuyor. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ferah Ece, kalitesiz uykunun bağışıklığı düşürdüğüne, kalp, tansiyon, obezite ve bağırsak hastalıklarına yol açtığını söylüyor. İyi bir uyku sonrası kişi sabahları dinç uyanıyor ve kendisini gün boyu zinde hissediyor. Kalitesiz uykuda ise gece sürekli uyanma ve sabah yorgunluğu görülüyor. Prof. Dr. Ece, kaliteli uyku için sabahları dinç uyanmak gerektiğini söylüyor. "Saat 23.00 ile 05.00 arasında uykuda olun. Sigarayı bırakın. Rahat ve ortopedik bir yastık seçin. Yemeğinizi yatmadan en az 3 saat önce yiyin. Akşam yemeklerinde yağlı, kızartmalı ve baharatlı yiyeceklerden kaçının" diyor.



TANSİYONU BEŞLEYİN!

Hipertansiyon yani yüksek kan basıncı, hayatı tehdit ediyor. Tedavi edilmediğinde kalp hastalıklarına hatta felce bile neden olabiliyor. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Aysun Özbek, bu hastalığı kontrol altına almak için 5 öneriyi sıralıyor:



Vücut ağırlığını azaltın ve egzersiz yapın.



Alkol ve sigara tüketiminden kaçının

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Günlük sodyum miktarını azaltın.



Stresten kaçının.



Paketli gıdaları tüketmeyin.



KISIRLIĞA KARŞI CEVİZ

Omega-3 deposu ceviz, vücuda güç veriyor. Bağırsak sağlığını koruyor. Prostat ve meme kanseriyle mücadele ediyor. Zayıflatıyor. Tansiyonu dengeliyor. Alzheimer'a karşı koruma sağlıyor. Sperm kalitesini artırıyor, kısırlığı bitiriyor.



KUŞBURNU ŞİFA DOLU

C vitamini deposu kuşburnu, bolca antioksidan içeriyor. Bu sayede kalp ve damar hastalıklarıyla mücadele ediyor. Tansiyonu ve kolesterolü dengeliyor. Cildin yaşlanmasını önlüyor. Vücuttaki enfeksiyonu temizliyor.

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