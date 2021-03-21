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    Baş belası migren! Migrene iyi gelen besinler nelerdir?

    Dayanılmaz baş ağrısına neden olan migren, yaşam kalitesini düşürüyor. Uzmanlar, çikolata ve in bile atakları tetiklediğini söylüyor. “Doğru beslenme, ağrıyı yüzde 30 azaltır. Günde 2 litre su için. Kereviz ve yumurtayla arayı düzeltin” diyor.

    Baş belası migren
    Baş ağrısı, günlük hayatta hemen herkesin yakındığı şikayetler arasında yer alıyor. Migren ise daha şiddetli ağrılara neden oluyor. Çoğunlukla ataklar halinde ortaya çıkan migren ağrısı 4 saatten 72 saate kadar sürebiliyor. Mevsim geçişlerinde sık görülen bu ağrılar, süresi ve şiddeti kişiye göre değişebiliyor. Kadınların yüzde 18'i, erkeklerin ise yüzde 6'sı migrenden etkileniyor. Yanlış beslenme ise bu ağrıların şiddetini artırıyor. Uzmanlar, migren hakkında önemli bilgiler paylaşıyor.

    STRES, SİGARA VE YORGUNLUK
    Migren atağı, dayanılmaz bir ağrıya neden oluyor. Bu süreçte hasta karanlık bir ortamda uyumak ve dinlenmek istiyor. Karanlık ve sessiz bir odada uyumak migren ağrılarını hafifletiyor hatta tamamen ortadan kaldırabiliyor. Ancak bazı hastalarda bu uygulama olumlu yanıt vermeyebiliyor. Ataklar, günlerce sürebiliyor. Sigara kullanımı, aşırı stres, yorgunluk gibi durumlar atakları tetikliyor. Bu nedenle atakları tetikleyen besinlerden ve davranışlardan kaçınmak gerekiyor.



    YÜZDE 30 AZALTIR
    Migrenden korunmak için dengeli ve sağlıklı beslenme, düzenli uyku gerekiyor. Yalnızca beslenmeye dikkat etmek bile ağrılarda yüzde 30'luk bir azalma sağlıyor. Migren ataklarının sayısını ve şiddetini tetiklediği bilinen besinlerden uzak durmak, hastanın yaşam kalitesini yükseltiyor.

    MUCİZE BESİNLER





    Kereviz

    Haşlanmış yumurta

    Armut, elma, kivi

    Papatya çayı, melisa çayı ve ıhlamurdan için.

    Migreni kontrol altına almak için düzenli bir hayat ve doğru beslenme alışkanlıklarına sahip olmak gerekir. Bunun için uzmanlar günde 2-2.5 litre su içmeyi önerir. Yine günde 30 dakikalık yürüyüş, 7-8 saatlik gece uykusu da ağrıyı önler. Bu dönemde kafein tüketimini azaltmak bunların yerine ağrının başladığı dönemlerde ısırgan otu, ıhlamur, melisa çayından destek almak gerekir.


    UZAK DURUN!

    (sert, yıllanmış, tütsülenmiş ve bekletilmiş tuzlu olanlar)

    Alkollü içecekler

    Sakatatlar (karaciğer, beyin, böbrek, işkembe, sucuk, salam, sosis, pastırma gibi şarküteri ürünler)

    Konserve besinler

    Turunçgiller (portakal, mandalina, greyfurt, limon)

    Yağlı ve baharatlı yiyecekler

    Kafeinli içecekler (çay, kahve)

    İncir, kuru üzüm, avokado, muz, kırmızı erik, çikolata, maya.

    Ekşi krema

    Fıstık ezmesi

    Kuru meyve içeren ekmek.

    Bazı baklagiller (kuru fasulye, mercimek ve soya ürünleri)
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    Haberler Sağlık Baş belası migren! Migrene iyi gelen besinler nelerdir?