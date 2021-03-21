Ağız kokusunda diyabet saklı

Mide yanması: Yemek sonrası ortaya çıkar. Sindirim sıkıntısının en önemli işaretidir. Yemekler sağlıklı sindirilemezse, kan şekerinde düzensizlikler ortaya çıkar. Dr. Anne Fleck bu durumu şöyle açıklar: Mide ekşimesi genellikle yanlış bir şekilde aşırı mide asidi ile ilişkilendirilir. Mide asidi eksikliği varsa, proteinler doğru sindirilemez. İnce bağırsağa gitmez, midede kalır.
Uyku bozuklukları: Stres ve hazımsızlık gibi durumlarda ortaya çıkar. Aynı şekilde, gece geç saatlerde ağır yemek de uyku problemlerini tetikler. TIP-1 diyabet hastalığı da uyku problemleri, uykudan uyanıp sık tuvalete gitme gibi şikayetlere neden olur.
Ağız kokusu: Zayıf bağırsak florası ve TIP-1 diyabet hastalığının neden olduğu sorundur. Yetersiz beslenme nedeniyle bağırsak yeteri kadar faydalı bakteri sağlayamaz. Bu durumda ağız kokusu yaygınlaşır. Çözüm için lifli besinlerin tüketilmesi ve günde 2-3 litre su içilmesi gerekir.
DİŞ ETİ KANAMASI
Vücuttaki sessiz iltihabın yanı sıra TIP-1 diyabetin belirtisi de olabilir. Ağızda kalıcı iltihaplanma, tüm sindirimi ve bağırsakları ve bağışıklık sistemini etkileyen yanlış bir bakteri varlığını gösterir. Çözüm için ağız bakterilerini temizleyin. Gargara yapın. Bunun dışında, karbonhidratlardan, şeker ve tatlandırıcılardan uzak durun. Keten tohumu gibi lifli besinler tüketin.
Uyku bozuklukları: Stres ve hazımsızlık gibi durumlarda ortaya çıkar. Aynı şekilde, gece geç saatlerde ağır yemek de uyku problemlerini tetikler. TIP-1 diyabet hastalığı da uyku problemleri, uykudan uyanıp sık tuvalete gitme gibi şikayetlere neden olur.
Ağız kokusu: Zayıf bağırsak florası ve TIP-1 diyabet hastalığının neden olduğu sorundur. Yetersiz beslenme nedeniyle bağırsak yeteri kadar faydalı bakteri sağlayamaz. Bu durumda ağız kokusu yaygınlaşır. Çözüm için lifli besinlerin tüketilmesi ve günde 2-3 litre su içilmesi gerekir.
DİŞ ETİ KANAMASI
Vücuttaki sessiz iltihabın yanı sıra TIP-1 diyabetin belirtisi de olabilir. Ağızda kalıcı iltihaplanma, tüm sindirimi ve bağırsakları ve bağışıklık sistemini etkileyen yanlış bir bakteri varlığını gösterir. Çözüm için ağız bakterilerini temizleyin. Gargara yapın. Bunun dışında, karbonhidratlardan, şeker ve tatlandırıcılardan uzak durun. Keten tohumu gibi lifli besinler tüketin.