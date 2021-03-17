Ergenlikte başlayan yeme bozukluğu ölümcül sonuçlara yol açabilir

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bozukluğu hastalığı olan ve ergenlikte sık rastlanan Anoreksiya Nervoza'da kişi, vücut algısının bozulması ile kendisini kilolu hissediyor.Uzman Psikolog Tuğçe Denizgil, ergenlikteki diyet ve gelişen stresle birlikte görülmeye başlanan en ölümcül psikiyatrik sorun olduğunu söylüyor:Kişinin kilosunu devam ettirmeyi kabul etmemesi, yoğun egzersiz ve kilo vermeye çalışması Anoreksiya Nervoza'ya işaret eder. Hastalığın başlangıç yaşı 17 olarak kabul ediliyor. 40 yaş sonrasındaki kişilerde hastalık görülmüyor. Hastalık mutlaka bir sağlık merkezinde tedavi edilmeli.