İnsan ömrünün uzamasıyla birlikte görülen hastalıklar da artıyor. Bunların başında, Alzheimer yani bunama geliyor. Toplumda sık görülen bu hastalığın kesin bir tedavisi bulunmuyor. Güncel ilaç tedavileri, yalnızca hastalığın ilerlemesini yavaşlatıyor. İngiltere'deki Alzheimer Derneği'nden Dr Thuva Amuthan ve Tim Beanland COVİD-19'u yenecek 12 adımı açıklıyor...

1 -EGZERSİZ: Sayısız araştırmaya göre Alzheimer'ı önlemenin en etkili yolu düzenli egzersiz yapmaktan geçiyor. Haftanın 5 günü hafif tempoda yapılan yürüyüşler, bunamayı yüzde 45 oranında azaltıyor.

2 -SAĞLIKLI KULAKLAR: İleri yaşlarda görülebilen işitme kayıpları, beyin sağlığını da olumsuz etkiliyor. Orta derecedeki işitme kayıtları bunama riskini 5 kat artırıyor. Beynin "işitme" bölümü hareketsiz hale geldiğinde, doku kaybına ve yapıda değişikliklere neden oluyor.

3- BEYNE DE ZARAR: Alkol kalp, karaciğer ve pankreas gibi hayati organlara zarar veriyor. Kansere de zemin hazırlıyor. Yapılan araştırmalara göre fazla alkol tüketimi, beynin farklı bölümleri arasında sinyalleri ileten beyaz maddelere zarar veriyor. Bu da Alzheimer'a yol açıyor.

4- SİGARAYLA VEDALAŞIN: Dünya çapındaki çalışmalara göre sigara, kalbe zarar veriyor. Kan damarlarını inceltiyor. Bu da Alzheimer'a neden oluyor. Sigara içenlerde Alzheimer yüzde 50 daha çok görülüyor.

5- TUZU AZALTIN: Günde 6 gramdan fazla tuz tüketimi kan basıncını artırıyor. Beyindeki kan damarlarına zarar veriyor. Hong Kong Üniversitesi'ndeki bilim adamları sağlıklı bir beyin için günde 5 porsiyon meyve ve sebze tüketilmesini öneriyor. Tim Beanland "İşlenmiş yiyeceklerden uzak durun. Pizza, çorba ve tuza dikkat edin" diyor.

6- SOĞUK DUŞ: Cambridge Üniversitesi'ndeki araştırmaya göre soğuk suyla duş almak demansı önlüyor.

7- SAĞLIKLI UYKU ŞART: Araştırmalar, kötü bir gece uykusunun beyin sağlığını olumsuz etkilediğini söylüyor. 23.00-07.00 arasındaki 8 saatlik bir uyku ise hem vücudu dinlendiriyor hem de hafızayı güçlendiriyor. Mr Beanland, "Bir gece yaklaşık sekiz saat uyuyakalırsanız bunama riskiniz azalabilir" diyor.

8- KALP DE ÖNEMLİ: Oxford Üniversitesi'nin araştırmasına göre sağlıklı beynin yolu sağlıklı kalpten geçiyor. Güçlü bir kalp ve damar sağlığı demansa karşı koruyor. Dr. Beanland "Vücudunuzu zinde ve iyi tutmak, kalp ve kan sisteminizi, felç ve tip 2 diyabet gibi durumların önlenmesine yardımcı olur" diyor.

9- ARKADAŞ EDİNİN: Sosyal çevre ve arkadaşlık bağları beyin sağlığını destekliyor. Araştırmalara göre 60 yaşın üzerinde her gün arkadaşlarla görüşmek bunama riskini yüzde 12 azaltıyor.

10- GÖBEĞE DİKKAT: Göbek yağındaki her artış kişiye Alzheimer'a adım adım yaklaştırıyor. Fazla kilolu olmak, bunamaya neden oluyor. Bu noktada bel-kalça oranı, bunama riski hakkında bilgi veriyor. Bunun için belinizin en ince kısmını ve ardından kalça bölgenizin en büyük noktasını ölçün. Ardından bel ölçünüzü kalçalarınıza bölün. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre bu ölçünün erkeklerde 0,9, kadınlarda 0,85 olması gerekiyor.

11- KAFA TRAVMASI: 1990'lardan bu yana yapılan araştırmalar, kafa travmalarının demansa neden olduğunu gösteriyor.

12- TANSİYONA DİKKAT: ABD'deki Johns Hopkins Üniversitesi'nin araştırmasına göre tansiyon ilacı içmek demans riskini yarı yarıya azaltıyor. Dr. Amuthan "Kalp yetmezliği, koroner arter hastalığı, felç, kronik böbrek hastalığı, periferik arter hastalığı ve vasküler demans riskinizi artırabilir" uyarısında bulunuyor.