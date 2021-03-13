Sigarayı bırakmak isteyenler dikkat! İşte sağlıklı ciğer için süper besinler...

Sigara içmek, kardiyovasküler hastalıklar, kronik solunum sistemi hastalıkları, kanser ve tip 2 diyabet gibi kronik bulaşıcı olmayan hastalıklar için en önemli risk faktörlerinden biridir. Uzmanlar, sigarayı bırakmak isteyen ve sağlıklı ciğer için süper besinler sıralıyor:
KİVİ: Nikotini vücuttan attırır.
ZENCEFİL: Akciğerlerin temizlenmesine olanak sağlar.
HAVUÇ SUYU: Nikotinin zararlı etkilerine karşı havuç suyu içebilirsiniz.
ISIRGAN: Vücudunuzda biriken nikotinden kurtulabilirsiniz.
SU: Ciğer temizliği için birebirdir.
MİDE DOSTU ENGİNAR
Enginar, safra kesesi, kalp ve karaciğer sağlığı için çok önemlidir. Sindirim sistemini güçlendirir. Midenin düzenlenmesini sağlar. Kan hücrelerini besler.
KAJUYLA GÜÇLEN
Sevilen kuruyemişlerden kaju, bağışıklık sistemini korur. Kansere karşı vücut direncini artırır. İçeriğindeki mineraller kemik sağlığı açısından önemlidir.
KİVİ: Nikotini vücuttan attırır.
ZENCEFİL: Akciğerlerin temizlenmesine olanak sağlar.
HAVUÇ SUYU: Nikotinin zararlı etkilerine karşı havuç suyu içebilirsiniz.
ISIRGAN: Vücudunuzda biriken nikotinden kurtulabilirsiniz.
SU: Ciğer temizliği için birebirdir.
MİDE DOSTU ENGİNAR
Enginar, safra kesesi, kalp ve karaciğer sağlığı için çok önemlidir. Sindirim sistemini güçlendirir. Midenin düzenlenmesini sağlar. Kan hücrelerini besler.
KAJUYLA GÜÇLEN
Sevilen kuruyemişlerden kaju, bağışıklık sistemini korur. Kansere karşı vücut direncini artırır. İçeriğindeki mineraller kemik sağlığı açısından önemlidir.