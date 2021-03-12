Uzmanlar, çağın hastalığı obezite ile mücadelede hasta motivasyonuna vurgu yapıyor.

1- Çok yavaş yemek yiyin ve sofradan 20 dakikadan önce kalkmayın.

2- Katı gıdaları en az 20 kez, çorba yoğurt gibi sıvı gıdaları en az 10 kez çiğneyin.

3-Tabağınıza ne koyacaksanız üçte 1'ini bırakın.

4-Sofradan tam doymadan kalkın.

5- Her yemekten sonra ilk bir saat içinde on dakika yavaş yürüyüş yapın.

6- Tatlı, yağlı ve hazır gıdalardan uzak durun.

7- Hayat tarzınızı değiştirmek üzerine 5 yıllık kontrat yapın ve vazgeçmeyin.