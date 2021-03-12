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    ile mücadelede hasta motivasyonu önemli

    Uzmanlar, çağın hastalığı ile mücadelede hasta motivasyonuna vurgu yapıyor. Öneriler sıralıyor. Çok yavaş yemek yiyin ve sofradan 20 dakikadan önce kalkmayın... İşte obezite ile mücadelede dikkat edilmesi gerekenler.

    Önce niyet sonra diyet

    Uzmanlar, çağın hastalığı ile mücadelede hasta motivasyonuna vurgu yapıyor.

    1- Çok yavaş yemek yiyin ve sofradan 20 dakikadan önce kalkmayın.

    2- Katı gıdaları en az 20 kez, çorba yoğurt gibi sıvı gıdaları en az 10 kez çiğneyin.

    3-Tabağınıza ne koyacaksanız üçte 1'ini bırakın.

    4-Sofradan tam doymadan kalkın.

    5- Her yemekten sonra ilk bir saat içinde on dakika yavaş yürüyüş yapın.

    6- Tatlı, yağlı ve hazır gıdalardan uzak durun.

    7- Hayat tarzınızı değiştirmek üzerine 5 yıllık kontrat yapın ve vazgeçmeyin.

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