Kulak burun boğaz uzmanı Dr. Yusuf Muhammed Durna, kulak mantarı ve tedavi yollarından bahsediyor: Kulak mantarı, sıcak iklimlerde yaşayanlarda, kulak pamuğu ile kulağını çok sık temizleyenlerde, egzama gibi deride kabuklanma olan kişilerde, şeker hastalarında, yüzücülerde ve işitme azlığı nedeni ile işitme cihazı kullananlarda daha sık görülüyor.

Özellikle aşırı terleyen hastalarımızda, kulak yolunu çok fazla temizlemeye çalışanlarda görülür. Kulak mantarı nedeniyle kaşınan kulak yolunun tahrişine hatta kanamasına bile neden olunabilir. Kulağımızda tıkanıklık ve dolgunluk ile birlikte kaşıntının fazla olması mantarın ilk belirtileri olabilir. Bazı hastalarda kaşıntı o kadar fazla oluyor ki kanaması yaşanıyor. Mutlaka vakit geçirmeden hekime başvurmalısınız. Kulak mantarına karşı gözünüzü dört açın.