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    Beyin sağlığı uzun ömür için büyük önem arz ediyor (Sağlık haberleri)

    hormonları içerisinde yer alan önemli minerallerden biri olan iyot, her yaş için önemlidir. Hamilelik sürecinde iyot eksikliği beyin gelişimi üzerinde kalıcı etki bırakabilir. Bu dönem zeka geriliği, şaşılık ve sağırlığa neden olabilir. Çocuğun iyottan yetersiz beslenmesi davranış bozuklukları oluşturabilir. İyot, deniz ürünlerinde bolca bulunur.

    Beyin için üç silahşör

    Beyin sağlığı, uzun ömür için büyük önem arz ediyor. Hafıza için iyot, magnezyum ve çinko öneriliyor.

    İYOT
    hormonları içerisinde yer alan önemli minerallerden biri olan iyot, her yaş için önemlidir. Hamilelik sürecinde iyot eksikliği beyin gelişimi üzerinde kalıcı etki bırakabilir. Bu dönem zeka geriliği, şaşılık ve sağırlığa neden olabilir. Çocuğun iyottan yetersiz beslenmesi davranış bozuklukları oluşturabilir. İyot, deniz ürünlerinde bolca bulunur.

    MAGNEZYUM
    Magnezyum beyin hücreleri arasında bağlantıyı sağlayan sinapsları güçlendirir ve beyindeki hipokampüs bölgesince denetlenen uzun dönemli belleğin sürdürülmesini sağlar. Magnezyum eksikliği durumunda hatırlama ve konsantrasyon problemleri oluşabilir. giller, badem, ceviz gibi yağlı tohumlar, yeşil yapraklı sebzeler, tam tahıl ürünleri, magnezyumdan zengin kaynaklardır.

    ÇİNKO
    Çinko beyni toksik ajanlardan ve yabancı maddelerden korur. Eksikliğinde kan-beyin bariyerinin geçirgenliği artar ve beyin bakteri, virüs maruziyeti ile karşı karşıya kalır. Et, karaciğer, yumurtada bolca bulunur.

    KEMİKLERE KIVIRCIK
    Kıvırcık, vücutta metabolizma hızını arttırır. İçerdiği kalsiyum sayesinde diş ve kemiklerin güçlenmesini sağlar. Demir sayesinde ise vücuttaki kırmızı kan hücrelerinin üretiminde yardımcıdır.

    KANSERE KARŞI NAR
    Bereketin     sembolü nar, C vitamini ve potasyum açısından diğer meyvelerden üstündür. Ayrıca diğer meyvelere göre daha az kalori taşır. Her gün yenen nar, kanser riskini azaltır.

    PAZIYLA GÜÇLÜ KAL
    Pazı,     şeker hastalığına iyi gelir. Göz sağlığı için faydalıdır. Saçları canlandırır. İdrar söktürücü özelliği vardır. iltihabını önler.

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    Haberler Sağlık Beyin sağlığı uzun ömür için büyük önem arz ediyor (Sağlık haberleri)
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