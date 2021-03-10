Beyin sağlığı uzun ömür için büyük önem arz ediyor (Sağlık haberleri)

Beyin sağlığı, uzun ömür için büyük önem arz ediyor. Hafıza için iyot, magnezyum ve çinko öneriliyor.

İYOT

Tiroid hormonları içerisinde yer alan önemli minerallerden biri olan iyot, her yaş için önemlidir. Hamilelik sürecinde iyot eksikliği beyin gelişimi üzerinde kalıcı etki bırakabilir. Bu dönem zeka geriliği, şaşılık ve sağırlığa neden olabilir. Çocuğun iyottan yetersiz beslenmesi davranış bozuklukları oluşturabilir. İyot, deniz ürünlerinde bolca bulunur.

MAGNEZYUM

Magnezyum beyin hücreleri arasında bağlantıyı sağlayan sinapsları güçlendirir ve beyindeki hipokampüs bölgesince denetlenen uzun dönemli belleğin sürdürülmesini sağlar. Magnezyum eksikliği durumunda hatırlama ve konsantrasyon problemleri oluşabilir. Kuru baklagiller, badem, ceviz gibi yağlı tohumlar, yeşil yapraklı sebzeler, tam tahıl ürünleri, magnezyumdan zengin kaynaklardır.

ÇİNKO

Çinko beyni toksik ajanlardan ve yabancı maddelerden korur. Eksikliğinde kan-beyin bariyerinin geçirgenliği artar ve beyin bakteri, virüs maruziyeti ile karşı karşıya kalır. Et, karaciğer, yumurtada bolca bulunur.

KEMİKLERE KIVIRCIK

Kıvırcık, vücutta metabolizma hızını arttırır. İçerdiği kalsiyum sayesinde diş ve kemiklerin güçlenmesini sağlar. Demir sayesinde ise vücuttaki kırmızı kan hücrelerinin üretiminde yardımcıdır.

KANSERE KARŞI NAR

Bereketin sembolü nar, C vitamini ve potasyum açısından diğer meyvelerden üstündür. Ayrıca diğer meyvelere göre daha az kalori taşır. Her gün yenen nar, kanser riskini azaltır.

PAZIYLA GÜÇLÜ KAL

Pazı, şeker hastalığına iyi gelir. Göz sağlığı için faydalıdır. Saçları canlandırır. İdrar söktürücü özelliği vardır. İdrar yolu iltihabını önler.