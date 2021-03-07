Ölü cilt derilerinin cilt yüzeyinde hızlı bir şekilde birikmesiyle ortaya çıkan sedef hastalığı, kronik seyrediyor. Kesin bir tedavisi bulunmuyor. Dermatoloji Uzmanı H. Deniz Yardımcı, bu hastalığın dünyada yüzde 1-3 oranında görüldüğünü söylüyor. Sıklıkla otuzlu yaşlarda başlasa da doğumdan itibaren de ortaya çıkabiliyor.

Vücudun kendi dokularına karşı geliştirdiği bir realisyon olarak ortaya çıkan sedef nedeniyle derideki hücreler tarafından antijenler oluşuyor. Hastaların baharatlı gıdalardan uzak durması, fazla kilolu ise zayıflaması gerekiyor. Hastalık lokal tedavi (pomad, losyon vs.) ve ağız yoluyla çeşitli ilaçlarla yapılıyor. Sedef cilt kuruluğuna neden olduğu için hastaların sürekli nemlendirici kullanması gerekiyor.

TURP GİBİ OLUN

Antioksidan ve lif deposu turp, idrar söktürücüdür. Böbreklerde taş oluşumunu önler. Kalp krizi riskini azaltır. Demir eksikliğine iyi gelir. Astım ve bronşite karşı korur. Öksürüğü keser. Meme kanserini engeller.

SUSAMLA PARKINSON'DAN KORUNSAM

Japonya bilim adamlarının araştırmasına göre susam Parkinson'a karşı koruma sağlıyor. Beyin hücrelerini güçlendiriyor, nöron hasarlarını gideriyor.