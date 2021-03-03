Kolon kanseri, tedavi edilmediğinde ölüme kadar götürüyor. Prof. Dr. Nurcan Tözün, doğru bilinen 6 yanlışı açıklıyor.

YANLIŞ: Makattan kan gelmesi hemoroid hastalığına işaret eder, fazla önemsenmemeli

DOĞRU: Hastaların çoğu kötü bir hastalık çıkacak korkusu ile hekime başvurmuyor, komşunun tavsiyesine uyup alternatif tıbba yöneliyor. Oysa makattan kan gelmesi bir kanserin ya da büyükçe bir polipin habercisi olabilir. Mutlaka ayrıntılı inceleme gerekiyor.

YANLIŞ: Bu hastalık genetik, benim ailemde kanser yok

DOĞRU: Kanserlerin yüzde 15'i genetik zeminde oluşur. Kişinin birinci derece yakınında kolon kanseri olması ya da ailevi kolon polipozisi bulunması kansere yakalanma riskini artırır. Ailesinde kanser olmayan kişilerde kalın bağırsak kanseri gelişebilir.

YANLIŞ: Uzun süreli kabızlık daha sonra kansere yol açar

DOĞRU: Kronik kabızlık ya da hassas bağırsak sendromunun kolon kanserine yol açtığı konusunda bir bilgi yoktur. Ancak kolon kanseri ya da büyükçe bir polip bağırsak boşluğunu daraltacak kadar büyüdüğünde kabızlık, bağırsak tıkanması ya da makattan kanama görülebilir.

YANLIŞ: Hiçbir şikayetim yokken neden kolonoskopi yaptırayım ki!

DOĞRU: Bir insanın hayatı boyunca kolon kanserine yakalanma riski yüzde 6 gibi hiç de küçümsenmeyecek bir olasılıktır. Yani her 18 kişiden 1'inde kolon kanseri gelişebilir. Kolon polipleri ve kolon kanserine obez kişiler ve sigara içenlerde, düzenli alkol kullananlar, ailesinde kolon kanseri olanlarda daha sık rastlandığı bilinmektedir. Kolonoskopi ölüm riskini yüzde 45 azaltır.

YANLIŞ: Kolon kanserini önleyen ilaçlar var!

DOĞRU: Bu konuda çok çalışılmış olmasına rağmen net bir sonuç yok. Başka amaçla aspirin kullananlarda belki marjinal bir iyilik elde edilebilir deniliyor. Bu konuda alınacak çok mesafe var. En iyisi sağlıklı ve liften zengin beslenmek, egzersiz yapmak, sigara ve alkolden uzak durmak ve kilo almamak.