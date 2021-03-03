Bitki çaylarının yan etkilerine dikkat!

Soğuk havalarda bağışıklığı güçlendirmek ve hastalıklardan korunmak amacıyla tüketilen bitki çaylarının kullanımı arttı. Fakat bazı bitkilerin çaylarını içerken, yan etkilerine maruz kalmamak için dikkat etmek gerekiyor. Diyetisyen Derya Zünbülcan, uyarıyor: Bitki çayları bilinçsiz tüketildiğinde tehlikeli olabilir. İlaç kullanan kişiler daha çok dikkat etmeli. Bitki çayları, bazı ilaçlarla etkileşime girebilir. Hepimizin evinden eksik olmayan adaçayı, boğaz ağrısına iyi geliyor, bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Fakat hamileler tüketirse, düşüğe bile sebep olabiliyor. Fazla adaçayı tüketmek, böbreğe zarar veriyor. Alerji ve kolesterole iyi gelen ekinezya çayı da doğum kontrol ilacı kullanıyorsanız etkilere neden olabilir.