2'yle 8 yaş arasındaki çocuklar o saate dikkat! (Sağlık haberleri)

İngiltere Manchester Üniversitesi'nden bilim insanları, 2'yle 8 yaş arasındaki çocuklar için bilimsel bir ideal uyku rutinini belirledi. 59 uzmanın da kabul ettiği uyku rutini, çocukları için en iyisini isteyen ebeveynlerin, onlar uyumadan önce ne yapması gerektiğine ışık tutuyor. Uyku rutini araştırmasındaki 6 adım şöyle sıralandı:

Yatmadan önce diş fırçalamak (35 puan)

Yiyecek ve içeceklerden uzak durmak (10 puan)

Elektronik cihazları bırakmak (10 puan)

Yatmadan önce kitap okumak ( 1 5 puan)

Ebeveynlerin yatmadan önce çocukla sohbet etme gibi sakinleştirici aktiviteler yapması (10 puan)

Her gece aynı saatte yatmak ( 2 0 puan)

50 PUAN SAĞLIK İÇİN YETERLİ

Araştırmayı yöneten uzmanlar, etkili bir uyku rutini için aktivitelerin 7 gün boyunca yapılıp 50 puanın üzerine çıkılması gerektiğini söyledi.

BÖĞÜRTLEN GÜÇLEN

Böğürtlen, kan şekerini düzenler. Beyni korur. Sindirimi geliştirir. Bağışıklığı artırır. Kemikleri güçlendir. Sadece bir bardak böğürtlen, vücudunuz için önerilen günlük C vitamininin yarısını sağlar.