Uykusuzluk ilişkiye zarar

Eşim 32 yaşında spor hocası. Ben de 34 yaşındayım. Son 7-8 aydır aramızda ilişki pek olmuyor. Kuvvetli de biridir. Ama sertleşemiyor. Çabucak bitiriyor. Acaba doktor görsün mü?

CİNSEL ilişkideki sertleşmeyi etkileyen en önemli konu erkeğin isteği, kendine güveni ve moralidir. Yani gençliği, güçlülüğü başka bir konu. İş yerinde sıkıntısı varsa, borcu varsa, kaygısı varsa hemen sertleşme sorunu olabilir. Bunun yanında gelin-kaynana gibi uzun süren, çözülemeyen aile içi sorunları varsa sertleşme zor olur. Uykusuzluk ve yorgunluk isteksizlik yaratarak sertleşmede azalmaya neden olabilir. Erkekleri cinsellikten soğutabilir. Bu da sorun yapabilir.

B12 ALABİLİRSİN

Kızım ülserden 5 ay önce ameliyat oldu. Sonra ellerinde karıncalanma başlamış. Cerraha tekrar götürsek bakar mı?

AMELİYAT sonrası iç hastalıkları uzmanı tarafından değerlendirilmeli. Mide ameliyatlarından sonra B12 vitamin eksikliği görülebilir. Bu şikayetlere neden olabilir. Kişiye göre dozlarda B12 vitamin iğnesini kalçadan ve damardan kullanmak gerekebilir.

KORKMANA GEREK YOK

69 yaşındayım. Dizimde kireçlenme var. Ameliyat olmak istemiyorum. Kan koyuluyormuş. Bu nedir?

KÖK hücre nakli denilerek de anlatılan bu yöntemin ismi P.R.P. uygulamasıdır. Yani kan pulcuklarından zengin (Trombosit) kan sıvısı uygulaması. Senden kan alıyoruz. Süzerek özel bir kısmı kandan ayırıyoruz. Daha sonra diz içine bu sıvıyı koyuyoruz. Ve hastayı takip ediyoruz. Ameliyat olamayacak hastalarda kullandığımız yöntemlerden biridir. Korkma. Yaptırabilirsin.