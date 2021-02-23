Kansızlığa portakal (Sağlık haberleri)

C vitamininden zengin portakal, bağırsakların çalışmasını hızlandırır. Tansiyonu ve kolesterolü dengeler. Kalp sağlığını korur. Cilt yaşlanmasını geciktirir. Böbrek taşını önler. Kansızlığa da iyi gelir.
AĞRI KESİCİ KARANFİL
Antioksidan etkiye sahip karanfil, karaciğeri toksinlerden temizler. Kan şekerini dengeler. Enfeksiyonlarla savaşır. Baş ağrısını iyileştirir. Kanserli hücrelerin büyümesini de engeller.
DOĞAL GÜZEL
Yıllara meydan okuyan bir cilde sahip olmak için kozmetik ürünlerine para yatırmak gerekmiyor. A, D, Omega-3 ve 6'dan zengin kuşburnu yağı, cildi nemlendiriyor ve derinlemesine besliyor. Kırışıklık görünümünü azaltıyor. İçerisindeki vitaminler sayesinde gözenekleri sıkılaştırıyor. Daha sıkı bir cilt görünümü sağlıyor. Dünyaca ünlü modellerden Miranda Kerr de, cildini kuşburnu yağı ile besliyor. Sabahları cildine kuşburnu yağı bakım yaptığını söylüyor.