Kansızlığa portakal (Sağlık haberleri)

DOĞAL GÜZEL

Yıllara meydan okuyan bir cilde sahip olmak için kozmetik ürünlerine para yatırmak gerekmiyor. A, D, Omega-3 ve 6'dan zengin kuşburnu yağı, cildi nemlendiriyor ve derinlemesine besliyor. Kırışıklık görünümünü azaltıyor. İçerisindeki vitaminler sayesinde gözenekleri sıkılaştırıyor. Daha sıkı bir cilt görünümü sağlıyor. Dünyaca ünlü modellerden Miranda Kerr de, cildini kuşburnu yağı ile besliyor. Sabahları cildine kuşburnu yağı bakım yaptığını söylüyor.