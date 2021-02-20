Görmemezlikten gelmeyin (Sağlık haberleri)

Meme kanserinde erken tanının önemi, her geçen gün daha da anlaşılıyor. Mamografi ise 40 yaşından sonra her kadının düzenli kontrolleri içinde mutlaka yapılması gereken bir inceleme olarak biliniyor. Radyoloji Uzmanı Doç. Dr. Filiz Çelebi, mamografiyle yaklaşık 2 yıl önceden meme kanserinin öncü lezyonlarının yakalanabildiğine işaret ediyor: Tarama ve beraberinde erken tanı sayesinde meme kanseri tedavisinde bugün yüzde 90'la varan oranlarda tedavi başarısı sağlanabiliyor. Taramaya katılan 10 kadın 1'ine tanı konuluyor. Mamografi genellikle 10-15 dakika sürüyor. Kesin tanı için ise biyopsi şart.

FİTOTERAPİYLE SAĞLIKLI YAŞLILIK

İlaçların artmasıyla bitkiler ve alışılmış yöntemler unutulmaya yüz tuttu. Bitkisel tedavi anlamına gelen fitoterapi, yakın geçmişte modern tıp tarafından daha sık kullanılıyor. Medicana Kadıköy Hastanesi'nden İç Hastalıkları Uzmanı ve Fitoterapist Prof. Dr. Hakan Terekeci, "Sağlıklı yaş almanın ilk koşulu sağlıklı yaşamdan geçer. Fitoterapiyle sağlıksız yaş almayı önleyebilirsiniz" diyor. Terekeci, dengeli beslenme, düzenli spor ve kaliteli uykunun sağlıklı yaş almak için çok önemli olduğunu belirtiyor.