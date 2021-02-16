Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Sağlık
    • 16.02.2021 08:46
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 16.02.2021 08:53
    ABONE OL

    Sağlık Bakanı 'nın başkanlığında toplanıyor! Tedbirler esnetilecek mi?

    Son dakika haberine göre , Sağlık Bakanı Dr. 'nın başkanlığında saat 17.00’de video konferans yöntemiyle toplanacak. Toplantının ardından yazılı açıklama yapılacak. Toplantının gündeminde aşılama süreci ve tedbirlerin esnetilip esnetilmeyeceği meselesinin olması bekleniyor.

    Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor!

    , Sağlık Bakanı Dr. başkanlığında saat 17:00'de video konferans yöntemiyle toplanacak.

    Toplantının ardından yazılı açıklama yapılması bekleniyor.



    SALGINDA YENİ DÖNEM RESMEN BAŞLADI!
    Bakan Fahrettin Koca, son Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nda yaptığı açıklamada, salgında yeni bir döneme girildiği duyurarak, illerin haftalık vaka sayılarını her hafta başında paylaşacaklarını belirtmişti.



    Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Son basın toplantımızda illerimizdeki vaka sayısını paylaşacağımızı belirtmiştim. Bundan sonra her hafta başında 7 günün vaka sayısını ilan edeceğiz. Yerinde karar dönemindeyiz" ifadelerini kullanarak Türkiye haritası üzerinde il il haftalık vaka sayılarının olduğu bir fotoğraf paylaştı.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Sağlık Koronavirüs Bilim Kurulu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın başkanlığında toplanıyor! Tedbirler esnetilecek mi?