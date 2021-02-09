Vücutta her organ kadar gözler de iyi bir uykuya ihtiyaç duyuyor. Op. Dr. Ali Sipahier, yaşa göre değişmekle beraber en az 7 saat uyumak gerektiğini anlatıyor: Çocuklarda ve gençlerde uyku ihtiyacı daha fazla ortaya çıkıyor. Uykumuzun aynı zamanda kaliteli bir uyku olması gerekiyor.

MAVİ IŞIK UYARISI

Belli bir zamandan önce ekrana bakmayı kesmek gerekiyor. Gece ekranlardan yayılan mavi ışığa daha az maruz kalmak gerekiyor. Bu durum uykusuzluğu arttırarak, göz kuruluğu, kırışıklık, mor halkalar ve ödem oluşmasına sebep olabiliyor.

FAZLA TELEFONA BAKMAYIN

Gözlerimizin her yöne bakması gerekiyor. Gözlerimizi en çok sabit mesafeden ekrana bakmak ya da herhangi bir şeye bakmak yoruyor. Saatte 1, 5-10 dakika gözü dinlendirmek ya da her 20 dakikada bir, 20 saniye boyunca 20 metre uzaklıkta herhangi bir objeye bakmak gözlerimizi dinlendirmek için yeterli olacaktır.