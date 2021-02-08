Yıllar boyunca sinsice ilerleyen kemik erimesi hastalığı, düşme, çarpma gibi bir olaya bağlı olarak kırık ortaya çıkana kadar belirti verebiliyor. VM Medical Park Pendik Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Prof. Dr. Bekir Durmuş, kemik erimesi hastalığı hakkında merak edilen soruları TAKVİM için yanıtlıyor.
OSTEOPOROZ NEDİR?
Kemik dokusu sürekli yapılıp yıkılarak kendini yenileyen bir dokudur. Bu dengenin bozularak kemik yıkımının daha fazla olduğu veya yapımının azaldığı durumlarda kemik dokusunda kalsiyum gibi mineraller ve kemik çatıyı oluşturan kollojen doku azalır. Bu durumda kemik dokusunun yoğunluğu azalarak zayıflar ve kemik erimesi oluşur.
BELİRTİLERİ NELERDİR?
Çoğu zaman belirti vermeden ilerler. Belirti verdiğinde genellikle sırtta, belde mikro (küçük) kemik kırıklarına bağlı sırt ve bel ağrısı olur. İlerlemiş kemik erimesi olan hastalarda omurgada kırıklara bağlı şiddetli ağrılar, gittikçe ilerleyen kamburlaşma, boy kısalması gibi bulgular ortaya çıkabilir.
NEDEN SİNSİ BİR HASTALIKTIR?
Vücutta herhangi bir kırık oluşmadan kemik erimesinin varlığı çoğu zaman anlaşılamaz. Kemikte kırık olmadan aslında yıllar süren bir zayıflama söz konusudur. Bu nedenle sinsi bir şekilde ilerler.
Yaşla birlikte aşırı kilolu ve zayıf olma da kemik erimesine neden oluyor. Bu etkenler genellikle hareketsiz yaşamdan kaynaklı.
HANGİ YAŞLARDA BAŞLAR?
Genellikle ileri yaş problemi olarak bilinmekle birlikte her yaşta ortaya çıkabilecek bir hastalıktır. Kadınlarda menopozdan sonra sık görülürken, erkeklerde yaşlılıkta ortaya çıkar. Genellikle 50 yaş üstü kadınların 1/3'ünde, erkeklerin ise 1/8'inde kemik erimesi görülür. Gençlerde daha çok hormonal bozukluklar, beslenme bozuklukları, romatizmal hastalıklar, kan hastalıkları, kortizon başta olmak üzere kemik yıkımına yol açan ilaç kullanımı ve aşırı hareketsiz yaşam kemik erimesinin başlıca nedenleri olarak sayılabilir.
KADIN VE ERKEKLERDE NASIL SEYREDER?
Kemik erimesi erkek ve kadınlarda aynı bulgularla seyreder. Kadınlarda menopoz döneminde hormonal değişikliklerle daha erken yaşta ortaya çıkmakla birlikte yaş ilerledikçe her iki cinste de görülme oranları birbirine benzerdir. Klinik olarak iki cinsiyet arasında farklı bir tablo söz konusu olmaz.
KEMİK VE EKLEM SAĞLIĞI - PROF. DR BEKİR DURMUŞ
YARIN: NELER YAPMALIYIZ?
OSTEOPOROZ NEDİR?
Kemik dokusu sürekli yapılıp yıkılarak kendini yenileyen bir dokudur. Bu dengenin bozularak kemik yıkımının daha fazla olduğu veya yapımının azaldığı durumlarda kemik dokusunda kalsiyum gibi mineraller ve kemik çatıyı oluşturan kollojen doku azalır. Bu durumda kemik dokusunun yoğunluğu azalarak zayıflar ve kemik erimesi oluşur.
BELİRTİLERİ NELERDİR?
Çoğu zaman belirti vermeden ilerler. Belirti verdiğinde genellikle sırtta, belde mikro (küçük) kemik kırıklarına bağlı sırt ve bel ağrısı olur. İlerlemiş kemik erimesi olan hastalarda omurgada kırıklara bağlı şiddetli ağrılar, gittikçe ilerleyen kamburlaşma, boy kısalması gibi bulgular ortaya çıkabilir.
NEDEN SİNSİ BİR HASTALIKTIR?
Vücutta herhangi bir kırık oluşmadan kemik erimesinin varlığı çoğu zaman anlaşılamaz. Kemikte kırık olmadan aslında yıllar süren bir zayıflama söz konusudur. Bu nedenle sinsi bir şekilde ilerler.
Yaşla birlikte aşırı kilolu ve zayıf olma da kemik erimesine neden oluyor. Bu etkenler genellikle hareketsiz yaşamdan kaynaklı.
HANGİ YAŞLARDA BAŞLAR?
Genellikle ileri yaş problemi olarak bilinmekle birlikte her yaşta ortaya çıkabilecek bir hastalıktır. Kadınlarda menopozdan sonra sık görülürken, erkeklerde yaşlılıkta ortaya çıkar. Genellikle 50 yaş üstü kadınların 1/3'ünde, erkeklerin ise 1/8'inde kemik erimesi görülür. Gençlerde daha çok hormonal bozukluklar, beslenme bozuklukları, romatizmal hastalıklar, kan hastalıkları, kortizon başta olmak üzere kemik yıkımına yol açan ilaç kullanımı ve aşırı hareketsiz yaşam kemik erimesinin başlıca nedenleri olarak sayılabilir.
KADIN VE ERKEKLERDE NASIL SEYREDER?
Kemik erimesi erkek ve kadınlarda aynı bulgularla seyreder. Kadınlarda menopoz döneminde hormonal değişikliklerle daha erken yaşta ortaya çıkmakla birlikte yaş ilerledikçe her iki cinste de görülme oranları birbirine benzerdir. Klinik olarak iki cinsiyet arasında farklı bir tablo söz konusu olmaz.
KEMİK VE EKLEM SAĞLIĞI - PROF. DR BEKİR DURMUŞ
YARIN: NELER YAPMALIYIZ?