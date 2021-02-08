Obezite çocuklukta başlar! Obezite nedir? Belirtileri nelerdir?

Yolda şişman bir çocuk gördüğümüzde aklımızdan ilk geçen 'ne kadar tatlı' olduğudur. Ama sağlık açısından bakacak olursak, ne büyük bir zorlukla karşılaşacağını bilmemiz neredeyse imkansızdır.
Uzmanlar, çocuk yaşta obez olan kişilerin, yetişkinliklerinde kalpten tansiyona kadar birçok kronik hastalığa yakalanabildiklerini söylüyor. Bu nedenle çocukluk çağı obezitesinin önüne geçilmesinde fayda var. Medicana Konya Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Uzmanı Dr. Gülsüm Gönülalan, çocukluk çağı obezitesinin önüne geçilmesi gerektiğini söylüyor: Çocuklarda ve ergenlerde genetik, metabolik, davranışsal, çevresel, sosyokültürel ve sosyoekonomik pek çok etken obeziteye kapı açarken yanlış diyet uygulamaları ve/veya yetersiz fiziksel aktivite de obeziteye neden oluyor.
ŞU SORUNLAR BAŞLAR
İlerleyen dönemde kalp hastası, tansiyon hastası, yağlanmış karaciğer rahatsızlığı görülebiliyor.
Kız çocukları çok erken ergenliğe girebiliyor.
Kronik hastalıklar ömürleri boyunca yakasını bırakmıyor.
Çocukluk yaşında obez olan kişiler gençliklerinde ya da ileri çağlarda yine obeziteye yatkın oluyorlar.
Uzmanlar, çocuk yaşta obez olan kişilerin, yetişkinliklerinde kalpten tansiyona kadar birçok kronik hastalığa yakalanabildiklerini söylüyor. Bu nedenle çocukluk çağı obezitesinin önüne geçilmesinde fayda var. Medicana Konya Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Uzmanı Dr. Gülsüm Gönülalan, çocukluk çağı obezitesinin önüne geçilmesi gerektiğini söylüyor: Çocuklarda ve ergenlerde genetik, metabolik, davranışsal, çevresel, sosyokültürel ve sosyoekonomik pek çok etken obeziteye kapı açarken yanlış diyet uygulamaları ve/veya yetersiz fiziksel aktivite de obeziteye neden oluyor.
ŞU SORUNLAR BAŞLAR
İlerleyen dönemde kalp hastası, tansiyon hastası, yağlanmış karaciğer rahatsızlığı görülebiliyor.
Kız çocukları çok erken ergenliğe girebiliyor.
Kronik hastalıklar ömürleri boyunca yakasını bırakmıyor.
Çocukluk yaşında obez olan kişiler gençliklerinde ya da ileri çağlarda yine obeziteye yatkın oluyorlar.