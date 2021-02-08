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    Bağışıklık sistemine demirden kalkan! nın faydaları saymakla bitmiyor...

    Kış aylarının sevilen meyvesi , şifa saçıyor. Akla gelen her vitamini içeren, bağışıklık sistemini demirden kalkan yapan sarı mucize, sayısız faydasıyla duyanları şaşkına uğratıyor.

    Ayvayı yedik
    Soğuk havalarda sıklıkla tercih ettiğimiz meyvelerden , içerdiği vitamin ve minerallerle sağlığı koruyor. Lifli yapısı sayesinde tokluk süresini uzatıyor. Mide ve bağırsak hastalıklarını engelliyor. Fayfaları şöyle sıralanıyor:

    KAN şekerinin hızla yükselmesini engeller. Tokluk hissi sağlar.

    C vitamini içeriği ile bağışıklığı güçlendirir.

    SAÇLARIN uzamasına yardımcı olur.

    CİLDİN genç kalmasını sağlar.

    KANSERE karşı koruma sağlar.

    KALP ve damar sağlığını korur. Tansiyonu dengeler.

    BAĞIRSAK dostudur. Kabızlığı engeller.
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    Haberler Sağlık Bağışıklık sistemine demirden kalkan! Ayvanın faydaları saymakla bitmiyor...