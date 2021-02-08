Soğuk havalarda sıklıkla tercih ettiğimiz meyvelerden ayva, içerdiği vitamin ve minerallerle sağlığı koruyor. Lifli yapısı sayesinde tokluk süresini uzatıyor. Mide ve bağırsak hastalıklarını engelliyor. Fayfaları şöyle sıralanıyor:
KAN şekerinin hızla yükselmesini engeller. Tokluk hissi sağlar.
C vitamini içeriği ile bağışıklığı güçlendirir.
SAÇLARIN uzamasına yardımcı olur.
CİLDİN genç kalmasını sağlar.
KANSERE karşı koruma sağlar.
KALP ve damar sağlığını korur. Tansiyonu dengeler.
BAĞIRSAK dostudur. Kabızlığı engeller.
KAN şekerinin hızla yükselmesini engeller. Tokluk hissi sağlar.
C vitamini içeriği ile bağışıklığı güçlendirir.
SAÇLARIN uzamasına yardımcı olur.
CİLDİN genç kalmasını sağlar.
KANSERE karşı koruma sağlar.
KALP ve damar sağlığını korur. Tansiyonu dengeler.
BAĞIRSAK dostudur. Kabızlığı engeller.