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    n faydaları saymakla bitmiyor

    Kahvaltıların vazgeçilmezi, yemek sonrası keyfin ilk akla gelen ismi olan n faydaları saymakla bitmiyor. Peki, çayın faydaları nelerdir? İşte tüm detaylar...

    Çay canına
    Kahvaltıların vazgeçilmezi, yemek sonrası keyfin ilk akla gelen ismi olan n faydaları saymakla bitmiyor. İşte mucize içeceğin yararları:

    SAÇ DERİSİNİN HAVALANMASINI SAĞLAR: Öncelikle banyo yaparken; saçınızı şampuanla yıkadığınızı varsayalım. Saçınıza; son su olarak ılık çay suyu dökün ve saçınızın birkaç gün içerisinde daha rahat hava aldığını kolaylıkla fark edeceksiniz.

    KÖTÜ KOKULARA DOĞAL ÇÖZÜM: Eğer el ve ayaklarınızın kokması gibi bir probleminiz var ise; ılık çayı bir leğene doldurun. Her gün uykuya geçmeden önce 10 dakika el ve ayaklarınızı içerisine sokun. Koku kalmayacaktır.

    BOĞAZ AĞRILARINI GİDERİR: Çayın posasını süzerek soğutulmuş olan dem, boğaz ağrılarına iyi gelmektedir. Bunun için gargara yapmak ağrılarınızı geçirecektir

    DOĞAL NEMLENDİRİCİ: Banyonuzu yaptıktan sonra son su olarak ılık bir çay ile teninizi yıkayın ve ovuşturun.

    YARALARI TEDAVİ EDER: Vücut derinizde oluşmuş ya da kabuk bağlamamış yaraları tedavi etmekte etkilidir.

    GÖZ ÇAPAKLARINI GİDERİR: Çayı kaynatıp buharı gözünüze gelecek şekilde baş üzerinize koymalısınız.

    BAŞ AĞRISINA ÇÖZÜM: Günde üç bardak çay içmenin, baş ağrısına doğal çözüm arayanlara iyi gelir. Bazı tıp uzmanlarına göre siyah çay içmek, kalp krizi riskini azaltır.

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