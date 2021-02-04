Kahvaltıların vazgeçilmezi, yemek sonrası keyfin ilk akla gelen ismi olan siyah çayın faydaları saymakla bitmiyor. İşte mucize içeceğin yararları:
SAÇ DERİSİNİN HAVALANMASINI SAĞLAR: Öncelikle banyo yaparken; saçınızı şampuanla yıkadığınızı varsayalım. Saçınıza; son su olarak ılık çay suyu dökün ve saçınızın birkaç gün içerisinde daha rahat hava aldığını kolaylıkla fark edeceksiniz.
KÖTÜ KOKULARA DOĞAL ÇÖZÜM: Eğer el ve ayaklarınızın kokması gibi bir probleminiz var ise; ılık çayı bir leğene doldurun. Her gün uykuya geçmeden önce 10 dakika el ve ayaklarınızı içerisine sokun. Koku kalmayacaktır.
BOĞAZ AĞRILARINI GİDERİR: Çayın posasını süzerek soğutulmuş olan dem, boğaz ağrılarına iyi gelmektedir. Bunun için gargara yapmak ağrılarınızı geçirecektir
DOĞAL NEMLENDİRİCİ: Banyonuzu yaptıktan sonra son su olarak ılık bir çay ile teninizi yıkayın ve ovuşturun.
YARALARI TEDAVİ EDER: Vücut derinizde oluşmuş ya da kabuk bağlamamış yaraları tedavi etmekte etkilidir.
GÖZ ÇAPAKLARINI GİDERİR: Çayı kaynatıp buharı gözünüze gelecek şekilde baş üzerinize koymalısınız.
BAŞ AĞRISINA ÇÖZÜM: Günde üç bardak çay içmenin, baş ağrısına doğal çözüm arayanlara iyi gelir. Bazı tıp uzmanlarına göre siyah çay içmek, kalp krizi riskini azaltır.
SAÇ DERİSİNİN HAVALANMASINI SAĞLAR: Öncelikle banyo yaparken; saçınızı şampuanla yıkadığınızı varsayalım. Saçınıza; son su olarak ılık çay suyu dökün ve saçınızın birkaç gün içerisinde daha rahat hava aldığını kolaylıkla fark edeceksiniz.
KÖTÜ KOKULARA DOĞAL ÇÖZÜM: Eğer el ve ayaklarınızın kokması gibi bir probleminiz var ise; ılık çayı bir leğene doldurun. Her gün uykuya geçmeden önce 10 dakika el ve ayaklarınızı içerisine sokun. Koku kalmayacaktır.
BOĞAZ AĞRILARINI GİDERİR: Çayın posasını süzerek soğutulmuş olan dem, boğaz ağrılarına iyi gelmektedir. Bunun için gargara yapmak ağrılarınızı geçirecektir
DOĞAL NEMLENDİRİCİ: Banyonuzu yaptıktan sonra son su olarak ılık bir çay ile teninizi yıkayın ve ovuşturun.
YARALARI TEDAVİ EDER: Vücut derinizde oluşmuş ya da kabuk bağlamamış yaraları tedavi etmekte etkilidir.
GÖZ ÇAPAKLARINI GİDERİR: Çayı kaynatıp buharı gözünüze gelecek şekilde baş üzerinize koymalısınız.
BAŞ AĞRISINA ÇÖZÜM: Günde üç bardak çay içmenin, baş ağrısına doğal çözüm arayanlara iyi gelir. Bazı tıp uzmanlarına göre siyah çay içmek, kalp krizi riskini azaltır.