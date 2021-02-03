Turna yemişi boşaltım sistemini koruyor (Sağlık haberleri)

Pek çok hastalığa şifa doğadan geliyor. İdrar yolu rahatsızlıklarına karşı da turna yemişi öneriliyor. Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Sofikerim, boşaltım sisteminin korunması ve tedavisi için turna yemişini önerdiklerini söyledi. Turna yemişinin bakterilerin yapısını değiştirdiğini ifade eden Sofikerim, şunları söyledi: "Bu meyve, koli basili bakterilerinin mesanenin iç yüzeyini kaplayan hücrelere yapışmasını önlüyor. Koli basiliyi değiştirdiğine, mesane yüzeyine tutunmasını sağlayan madde üretimini azalttığına dair bulgular da var."

SİNÜZİT DEYİP GEÇME

Sinüzit, en yaygın rahatsızlıklardan biri olarak öne çıkarken, doktorlar erken teşhis edilmesinin ve tedavinin önemine dikkat çekiyor. "Sinüzit, tedavi prosedürlerine ve kurallara uyulmadığında yaşam kalitesini oldukça zorlayıcı bir hastalıktır" diyen Medicana Çamlıca Hastanesi Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Ertan Yıldırım, sinüziti olanlara şu uyarıyı da yaptı: "Sinüs enfeksiyonu erken teşhis edilmemesi, tedavi sürecinin aksatılması gibi durumlarda çevreye yayılması sonucu menenjit, beyin apsesi veya görme kaybı gibi sonuçlara neden olabilir."