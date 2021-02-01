Isırgan otu kelliğin sonu

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güçlü ve parlak saçların hayalini kuruyor. Ancak günümüzde kadın erkek herkeste sık görülen saç dökülmesi ve kellik, depresyona bile yol açabiliyor. Uzmanlar, saç dökülmesiyle mücadelede bitkilerin önemine dikkat çekiyor. Kelliği bitiren bitkileri sıralıyor:Saç köklerini besler. Saç derisini güçlendirir. Kepeği önler.Saç kıran hastalığını bitirir. Saçı kökten uca besler.Düzenli kullanıldığında saça parlaklık verir. Saç köklerini güçlendirir.Saçları kökten uca besler. Dökülmeyi keser.Saç köklerini ferahlatır ve güçlendirir.