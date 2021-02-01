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    kelliğin sonu

    Herkes güçlü ve parlak saçların hayalini kuruyor. Ancak günümüzde kadın erkek herkeste sık görülen saç dökülmesi ve kellik, depresyona bile yol açabiliyor. Uzmanlar, saç dökülmesiyle mücadelede bitkilerin önemine dikkat çekiyor.

    Isırgan otu kelliğin sonu
    Herkes güçlü ve parlak saçların hayalini kuruyor. Ancak günümüzde kadın erkek herkeste sık görülen saç dökülmesi ve kellik, depresyona bile yol açabiliyor. Uzmanlar, saç dökülmesiyle mücadelede bitkilerin önemine dikkat çekiyor. Kelliği bitiren bitkileri sıralıyor:

    ISIRGAN OTU: Saç köklerini besler. Saç derisini güçlendirir. Kepeği önler.

    SARIMSAK: Saç kıran hastalığını bitirir. Saçı kökten uca besler.

    ÇAM TEREBENTİN: Düzenli kullanıldığında saça parlaklık verir. Saç köklerini güçlendirir.

    ALOE VERA: Saçları kökten uca besler. Dökülmeyi keser.

    NANE: Saç köklerini ferahlatır ve güçlendirir.
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