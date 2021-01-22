Sigara dumanı mesane kanserine yol açabilir (Sağlık haberleri)

Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Sofikerim, mesane kanseriyle ilgili önemli bilgiler paylaştı: Bazı hastalarda, bağırsaktan yapılan yapay mesane ile hastaların vücut dışında idrar torbası taşımasına gerek kalmıyor. Bu da hayatlarını normal bir şekilde sürdürmelerini ve sosyal olarak rahat hissetmelerini sağlıyor.
YAŞAM KALİTENİZİ ARTIRIN
İleri evrede olsa bile hastanın yaşam kalitesini uzatan tedaviler bulunuyor. Sigara gibi kimyasal maddelerle yakın temasta bulunmak, tedavi edilmeyen mesane taşları ve idrar yolu enfeksiyonu, mesane kanserine neden olur.
BEŞİ BİR YERDE
Pancar: Kan damarlarını genişleterek kan basıncının düşmesine yardımcı oluyor.
Brokoli: Bağışıklık sistemini güçlendirir. Beyin ve sinir sistemi üzerinde etkilidir. İltihap önleyici özellik taşır.