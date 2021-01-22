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    Sigara dumanı mesane kanserine yol açabilir (Sağlık haberleri)

    Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Sofikerim, mesane kanseriyle ilgili önemli bilgiler paylaştı: Bazı hastalarda, bağırsaktan yapılan yapay mesane ile hastaların vücut dışında idrar torbası taşımasına gerek kalmıyor. Bu da hayatlarını normal bir şekilde sürdürmelerini ve sosyal olarak rahat hissetmelerini sağlıyor.

    Duman olmayın

    Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Sofikerim, mesane kanseriyle ilgili önemli bilgiler paylaştı: Bazı hastalarda, bağırsaktan yapılan yapay mesane ile hastaların vücut dışında idrar torbası taşımasına gerek kalmıyor. Bu da hayatlarını normal bir şekilde sürdürmelerini ve sosyal olarak rahat hissetmelerini sağlıyor.

    YAŞAM KALİTENİZİ ARTIRIN
    İleri evrede olsa bile hastanın yaşam kalitesini uzatan tedaviler bulunuyor. Sigara gibi kimyasal maddelerle yakın temasta bulunmak, tedavi edilmeyen mesane taşları ve idrar yolu enfeksiyonu, mesane kanserine neden olur.

    BEŞİ BİR YERDE
    Pancar: Kan damarlarını genişleterek kan basıncının düşmesine yardımcı oluyor.
    Brokoli: Bağışıklık sistemini güçlendirir. Beyin ve sinir sistemi üzerinde etkilidir. İltihap önleyici özellik taşır.


        Karnabahar: Kanser, kalp hastalıkları ve diyabete yakalanma riskini azaltmaya yardımcı oluyor.
        Kereviz: İltihap önleyicidir. Sindirimi destekler. İyi bir A, C, K vitamini kaynağıdır.Ğ
        Nar: Potasyum, posa, A ve C vitamini içeren, antioksidan özelliği ile kanserden korunmaya yardımcı olur.

        PROFOLİS
        Coronavirüs nedeniyle insanlar, bağışıklığı yükseltecek doğal ürünlere yöneldi. Arıdan elde edilen propolis ve sütü, bağışıklık sistemi için mucizevi etkilere sahip oluyor. Tokat'ta yılda 10 kilo civarında üretilen arı sütünün bir tatlı kaşığı fiyatı 70 ile 100 lira, kilosu ise 7 bin ile 10 bin liradan satılıyor.



        ÖMRE ÖMÜR KATIYOR
        Arı         sütü vücuttaki hücreleri yeniler. Kemoterapide yardımın yanı sıra belirli kanser türlerini önleme, kısırlığı tedavi etme, yaşlanmayı önlemede yarar sağlar. Arı sütünü kovanlarında kraliçe arılar tüketiyor. Kraliçe arıda bu arı sütü ile beslendiği için 5-7 yıl arasında yaşıyor. Arılar sezonda 35 ya da 40 gün arasında yaşar. Kış dönemlerinde çalışmadıkları zamanlar 6 ay gibi bir süre yaşarlar. Arı sütü ömre ömür katan bir üründür.

            ÖKSÜRÜĞE REÇEL
            Reçel, şekerli oluşu ile kana kolay karışarak enerji verir. Mide ağrısını giderir. Grip ve öksürüğü keser. Cilt hastalıklarını iyileştirir. Egzama ve çeşitli kaşıntıları giderir. Mide şişmelerini önler. İştah açar.

            KAJUYLA KEMİKLER GÜÇLÜ
            Sevilen kuruyemişlerden kaju, bağışıklık sistemini korur. Kansere karşı vücut direncini artırır. Kalsiyum ve magnezyum gibi mineraller içermesi kemik sağlığı açısından önemlidir.

            YEŞİL SOĞAN ÖDEM ATAR
            Yeşil soğan, kalp rahatsızlıklarına iyi gelir. Kalp krizlerini önleyici etkisi vardır. Kanser oluşumunu önlemede fayda sağlar. Bağışıklık sistemini güçlendirerek hastalıklara karşı vücudu korur. Ödem atmaya yardımcı olur.
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