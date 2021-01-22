Sigara dumanı mesane kanserine yol açabilir (Sağlık haberleri)

Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Sofikerim, mesane kanseriyle ilgili önemli bilgiler paylaştı: Bazı hastalarda, bağırsaktan yapılan yapay mesane ile hastaların vücut dışında idrar torbası taşımasına gerek kalmıyor. Bu da hayatlarını normal bir şekilde sürdürmelerini ve sosyal olarak rahat hissetmelerini sağlıyor.