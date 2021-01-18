Kar soğuğu kalp krizini tetikler: Stenti ve balonu olan dışarı çıkmasın

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

hava, kalbin iş yükünü artırıyor. Medipol Mega Üniversite Hastanesi Kardiyoloji Bölümü'nden Prof. Dr. Bilal Boztosun, vatandaşı uyarıyor: "Soğuk havalarda vücudumuz kendini ideal ısıda dengede tutmak için çok çalışır. Soğuk hava derilerde düşmeler, gözeneklerde kapanmalar ve damarlarda büzüşmelerle kendini gösterir. Vücut ısısını belli bir seviyeye çıkartmak kalbin üzerindeki yükü arttırır. Özellikle kalp hastalığı geçirmiş, stenti, balonu, yetmezliği veya aritmisi olanlar soğuk havada dışarı çıkmasın, sabah ve akşam ayazından sakınsın. Dışarı çıkılacak havanın biraz yumuşadığı öğlen saatlerini tercih etmelerini tavsiye ediyoruz."