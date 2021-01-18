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    Kar soğuğu kalp krizini tetikler: Stenti ve balonu olan dışarı çıkmasın

    Soğuk hava yurt genelinde etkisini göstermeye devam ediyor. Birçok ilde kar etkisini göstermeye başladı. Uzmanlar uyardı: Kar soğuğu kalp krizini tetikler. Stenti ve balonu olan dışarı çıkmasın!

    Kar soğuğu kalp krizini tetikler
    Soğuk hava, kalbin iş yükünü artırıyor. Medipol Mega Üniversite Hastanesi Kardiyoloji Bölümü'nden Prof. Dr. Bilal Boztosun, vatandaşı uyarıyor: "Soğuk havalarda vücudumuz kendini ideal ısıda dengede tutmak için çok çalışır. Soğuk hava derilerde düşmeler, gözeneklerde kapanmalar ve damarlarda büzüşmelerle kendini gösterir. Vücut ısısını belli bir seviyeye çıkartmak kalbin üzerindeki yükü arttırır. Özellikle kalp hastalığı geçirmiş, stenti, balonu, yetmezliği veya aritmisi olanlar soğuk havada dışarı çıkmasın, sabah ve akşam ayazından sakınsın. Dışarı çıkılacak havanın biraz yumuşadığı öğlen saatlerini tercih etmelerini tavsiye ediyoruz."
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    Haberler Sağlık Kar soğuğu kalp krizini tetikler: Stenti ve balonu olan dışarı çıkmasın