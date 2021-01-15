ALERJİK REAKSİYONLAR OLABİLECEĞİ GÖZ ARDI EDİLMEMELİ

Yorgunluk, baş ağrısı, ateş, titreme, kas/eklem ağrısı, kusma, ishal, aşı uygulanan bölgede ağrı, kızarıklık, şişlik gibi hafif yan etkiler olabileceği gibi nadir de olsa alerjik reaksiyonların olabileceği göz ardı edilmeden aşı uygulamasından sonra bir rahatsızlık hissedilmesi durumunda en yakın sağlık kuruluşuna başvurulması ve hekime yakın zamanda aşı olunduğu bilgisinin iletilmesinin unutulmaması gerektiği vurgulandı.