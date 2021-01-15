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    • Sağlık
    • 15.01.2021 15:15
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    • 15.01.2021 15:19
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    sonrası lerle karşılaşıldığında neler yapmalı? madde madde açıkladı

    haberi... Kovid-19'la mücadele kapsamında başlatılan aşı uygulamasının ikinci gününde, toplam aşılanan kişi sayısı 500 bini geçti. Aşılama sürecinin başlamasıyla aşının si olup olmadığı da gündeme geldi. tarafından bugüne kadar aşılarına yönelik gerek yürütülen klinik çalışmalarda gerekse mevcut aşı uygulamalarında ciddi yan etkilere rastlanmadığı belirtilerek, aşılama sonrasında görülen yan etkilerin sıklıkla hafif olduğu kaydedildi. Yan etkilerle karşılaşıldığında yapılması gerekenler anlatıldı.

    Yan etki görülürse ne yapılmalı?

    Koronavirüs Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda, Sağlık Bakanlığınca belirlenen "Kovid-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi"ne göre birinci aşamada yer alan sağlık çalışanlarının aşılanmasına devam ediliyor.

    Bu kapsamda, 500 bin üzerinde kişiye CoronaVac aşısının ilk dozu yapıldı.

    BAKANLIK ADIM ADIM ANLATTI
    Sağlık Bakanlığı, Covid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformunda, Covid-19 aşısı sonrasında sık olarak karşılaşılabilecek durumlar ve bu hafif durumlara yönelik yapılması gerekenleri adım adım anlattı. Bugüne kadar Covid-19 aşılarına yönelik gerek yürütülen klinik çalışmalarda gerekse mevcut aşı uygulamalarında ciddi yan etkilere rastlanmadığı belirtilerek, aşılama sonrasında görülen yan etkilerin sıklıkla hafif olduğu kaydedildi.

    ALERJİK REAKSİYONLAR OLABİLECEĞİ GÖZ ARDI EDİLMEMELİ
    Yorgunluk, baş ağrısı, ateş, titreme, kas/eklem ağrısı, kusma, ishal, aşı uygulanan bölgede ağrı, kızarıklık, şişlik gibi hafif yan etkiler olabileceği gibi nadir de olsa alerjik reaksiyonların olabileceği göz ardı edilmeden aşı uygulamasından sonra bir rahatsızlık hissedilmesi durumunda en yakın sağlık kuruluşuna başvurulması ve hekime yakın zamanda aşı olunduğu bilgisinin iletilmesinin unutulmaması gerektiği vurgulandı.

    İŞTE YAN ETKİLERLE KARŞILAŞILDIĞINDA YAPILACAKLAR

    • Aşı uygulanan bölgede ağrı/şişlik/kızarıklık

    Aşı uygulanan kolunuza yüksekte olacak şekilde pozisyon veriniz. Soğuk uygulama yapınız. (Örnek: Soğuk suyla ıslatılmış bir havlunun aşı yapılan bölgeye uygulanması vb. Bu sırada cilde doğrudan buz temas ettirilmesinden kaçınılmalıdır.)

    Parasetamol içeren ağrı kesiciler kullanılabilir.

    • Yorgunluk

    İstirahat ediniz, yeterli sıvı aldığınızdan emin olunuz.

    • Hafif ateş, titreme

    İstirahat ediniz, yeterli sıvı aldığınızdan emin olunuz, parasetamol içeren ağrı kesiciler kullanabilirsiniz.

    • Baş ağrısı

    Parasetamol içeren ağrı kesiciler kullanabilirsiniz.

    • Kas/eklem ağrısı

    İstirahat ediniz, yeterli sıvı aldığınızdan emin olunuz, parasetamol içeren ağrı kesiciler kullanabilirsiniz.

    • Kusma, ishal

    Bol sıvı takviyesi yapabilirsiniz, beslenmenizi ishal diyetine uygun olarak düzenleyebilirsiniz. Ağızdan sıvı ve gıda alınamayacak kadar kusma olması durumunda sıvı kaybı olabileceğinden sağlık kuruluşuna başvurunuz.

    Covid-19 aşısı uygulamasından sonra bunların dışında aşıyla ilişkili olabileceği düşünülen bir rahatsızlık hissedilmesi durumunda en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır.

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    Haberler Sağlık Koronavirüs aşısı sonrası yan etkilerle karşılaşıldığında neler yapmalı? Sağlık Bakanlığı madde madde açıkladı