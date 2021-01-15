Hareketsiz yaşam, duruş bozukluklarına sebep oluyor. Prof. Dr. Berna Tander, omurga sağlığını korumanın 10 püf noktasını açıklıyor.
45 DAKİKADAN UZUN SÜRE OTURMAYIN
30 dakikada bir mola vermek, saatte bir de ayağa kalkmak ve esneme hareketleri yapmak gerekir.
BACAK BACAK ÜSTÜNE ATMAYIN:
Otururken uzun süre bacak bacak üstüne atmak, dizleri koltuğun altına toplamak gibi yanlış pozisyonlar diz ağrılarını tetiklerken, alçakta oturmak ise kalça ağrılarını artırır. Her iki ayak yere eşit olarak temas etmelidir.
BAŞINIZI ÖNE EĞMEYİN:
Başın her 2,5 santim öne doğru eğik tutulması, boyun omurlarına binen yükü iki kat artırır.
ÇALIŞMA SANDALYENİZİN ERGONOMİK OLMASINA DİKKAT EDİN
İdeal yükseklik kabaca her iki el bacak altına konulduğunda ayakların yere düz bir konumda hafifçe değmesi ile bulunur.
ANİ DÖNME HAREKETLERİNDEN KAÇININ
Yerden bir şey almanız, yukarı doğru aniden uzanmanız veya aradığınız malzemelere ulaşmak için dönme hareketi yapmanız, şiddetli kas kasılmalarına veya bel fıtığına yol açabilmektedir.
DİRSEKLERİNİZİ DOĞRU YERLEŞTİRİN
Dirsekte olabilecek sorunlar için; dirseğin sert zeminlere dayanmaması ve kolların bükülü pozisyonda uzun süre durmaması yeterli olacaktır.
CEP TELEFONUYLA KULAKLIK YA DA HOPARLÖRDEN KONUŞUN
Kronik baş ağrısından, disk hasarlarına veya kollarda uyuşma karıncalanmaya kadar birçok şikayete yol açabilmektedir.
YATIŞ POZİSYONUNA DİKKAT EDİN
Sırtüstü yatarken dizlerin altına hafif yükseklik yerleştirilebilir, yan yatarken de dizi hafifçe kırarak bacakların arasına yastık yerleştirilebilir.
BESLENMEDE BU YANLIŞLARDAN KAÇININ!
Evde kalma süresi uzadıkça; artan kaygı ve evde olmanın aşırı rahatlığı ile kilonuz çok artabilir, kontrolden çıkıp, omurga sağlığınızı tehlikeye atabilir.
MUTLAKA DÜZENLİ EGZERSİZ YAPIN
Hangi yaşta olursak olalım kas ve kemik sağlığımız için günlük belirli bir miktarda düzenli aktivitemiz olmalı.