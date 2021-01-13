"HER YIL 700 BİN KİŞİ HAYATINI KAYBEDİYOR"

Yanlış kullanımın, yalnızca o antibiyotiği uygun olmayan biçimde kullanan kişi açısından riskli olmadığını vurgulayan Sönmez, "Bakteriler, gen aktarımı yoluyla direnci birbirine bulaşıyor. Doğada bu dirençli bakteriler sürekli olarak birikiyor ve insanlara da bulaşıyor. Bu nedenle hayat kurtarıcı pek çok tıbbi girişim ve tedavi de enfeksiyon riski nedeniyle yapılamaz hale gelmektedir" diyerek sonradan dirençli bakteriye yakalanma riski olan herkes için tehlike oluşturduğunu belirtti.

Her yıl antibiyotiklere dirençli bakteri enfeksiyonları ile 700 bin kişi hayatını kaybettiğini söyleyen Sönmez, sözlerine şöyle devam etti: