Katarakt sadece yaşlılarda görülmüyor! Bebeklerde katarakt korkusu... Katarakt hastalığının belirtileri nelerdir?

Gözün içerisindeki lensin, yani kendi merceğimizin saydamlığını yitirerek bulanıklaşması sonucu oluşan katarakt, sık görülen göz hastalıkları arasında bulunuyor.
Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Mehmet Söyler, tek tedavisi ameliyat olan bu hastalıkla ilgili önemli bilgiler veriyor: Bilinenin aksine katarakt sadece yaşlılarda görülmüyor.
Doğumsal olarak da ortaya çıkabilen katarakt bebekleri hatta çocukları da tehdit ediyor. Genelde yaş ile birlikte gelişen katarakta, gözde meydana gelen travmaların da (darbe, ameliyat, uzun süren rahatsızlıklar) etkisi oluyor.
Ayrıca şeker hastalığı ve steroid içerikli ilaçların uzun süre kullanımı yine bu rahatsızlığın görülmesine neden oluyor.
ÇİFT GÖRME, BULANIKLAŞMA
Bebeklerde doğuştan da katarakt görülebiliyor. Bebeklerdeki kataraktın erken dönemde (ilk 12 haftada) tanı konulup ameliyat edilmesi önem taşıyor. Bu yüzden bebeklere doğar doğmaz göz muayenesi yapılması öneriliyor. İleri yaşlarda görülen kataraktta özellikle göz ile göz merceğinde bozulmalar görülüyor ve böylece çift görme, bulanıklaşma, gece görme kaybı olabiliyor.
TEKRARLAMAZ
Bilinenin aksine katarakt, tekrarlamıyor. Operasyon sırasında katarakt gelişen doku yani lens çıkarılıp yerine yeni bir lens konuyor. Yeni konan mercekte de katarakt gelişmiyor.
ÜÇ GRUBA AYRILIR
DOĞUMSAL KATARAKTLAR: Doğumdan hemen sonra bebeklerde gözlemlenebilir. Bu durum irsi olabilir. Gebelikte sigara kullanımı kataraktın oluşumunda etkendir.
YAŞA BAĞLI KATARAKTLAR: Kataraktın en sık karşılaşılan tipi. Göz içi mercek 40'lı yaşlardan itibaren yaşlanmaya başlar. Ayrıca diyabet, sigara, beslenme bozukluğu da bu yaşlanmayı hızlandırır.
İKİNCİL KATARAKTLAR: Gençlerde, radyasyon tedavisi gibi dış etkenler veya bazı hastalıkların tedavisinde kullanılan kortizonların yan etkileri veya diyabet gibi iç etkenler; katarakt gelişmesine sebep olabilir.