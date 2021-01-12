Katarakt sadece yaşlılarda görülmüyor! Bebeklerde katarakt korkusu... Katarakt hastalığının belirtileri nelerdir?

Doğumsal olarak da ortaya çıkabilen katarakt bebekleri hatta çocukları da tehdit ediyor. Genelde yaş ile birlikte gelişen katarakta, gözde meydana gelen travmaların da (darbe, ameliyat, uzun süren rahatsızlıklar) etkisi oluyor.

Ayrıca şeker hastalığı ve steroid içerikli ilaçların uzun süre kullanımı yine bu rahatsızlığın görülmesine neden oluyor.