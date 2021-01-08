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    urt-ir Covidi bitir

    i döneminde, bağışıklık sistemini güçlendirmek hayati önem taşıyor. Uzmanlar, doğal probiyotikleri öneriyor: C vitamininden zengin, , maydanoz, , yeşil biber, A vitamininden zengin beta karoten içerikli ğı, ıspanak, havuç ve E vitamininden zengin zeytinyağı, badem, fındık gibi yağlı tohumlar bağışıklık sistemi için güçlü antioksidanlardır.

    Yoğurt-kefir Covidi bitir

    i döneminde, bağışıklık sistemini güçlendirmek hayati önem taşıyor. Uzmanlar, doğal probiyotikleri öneriyor: C vitamininden zengin, , maydanoz, , yeşil biber, A vitamininden zengin beta karoten içerikli ğı, ıspanak, havuç ve E vitamininden zengin zeytinyağı, badem, fındık gibi yağlı tohumlar bağışıklık sistemi için güçlü antioksidanlardır.

    PROBİYOTİKLER ÖNEMLİ
    Probiyotikler, bağırsaklarımızdaki yararlı bakterileri artırır. Ayrıca probiyotikler (ir, urt, çorbası, turşular) vücutta vitamin - minerallerin emilimini kolaylaştırırken ilaveten enflamasyonu azaltarak bağışıklık sistemini önemli şekilde destekler. ve zerdeçal da bağışıklık sisteminin güçlenmesinde olmazsa olmazlar arasında yer almaktadır. Güçlü antioksidan kaynağı ve vücutta anti-enflamatuvar etki yaratan zencefil ve zerdeçal toz olarak çorbalarda ve yemeklerde tercih edilebilir.

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