Yoğurt-kefir Covidi bitir

Pandemi döneminde, bağışıklık sistemini güçlendirmek hayati önem taşıyor. Uzmanlar, doğal probiyotikleri öneriyor: C vitamininden zengin, kuşburnu, maydanoz, greyfurt, yeşil biber, A vitamininden zengin beta karoten içerikli bal kabağı, ıspanak, havuç ve E vitamininden zengin zeytinyağı, badem, fındık gibi yağlı tohumlar bağışıklık sistemi için güçlü antioksidanlardır.

PROBİYOTİKLER ÖNEMLİ

Probiyotikler, bağırsaklarımızdaki yararlı bakterileri artırır. Ayrıca probiyotikler (Kefir, yoğurt, tarhana çorbası, turşular) vücutta vitamin - minerallerin emilimini kolaylaştırırken ilaveten enflamasyonu azaltarak bağışıklık sistemini önemli şekilde destekler. Zencefil ve zerdeçal da bağışıklık sisteminin güçlenmesinde olmazsa olmazlar arasında yer almaktadır. Güçlü antioksidan kaynağı ve vücutta anti-enflamatuvar etki yaratan zencefil ve zerdeçal toz olarak çorbalarda ve yemeklerde tercih edilebilir.