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    Enfeksiyonlara mücadele etmede sık el yıkamak koruyucu bir tedbirdir! 5 adımda tam koruma

    Enfeksiyonlara mücadele etmede sık el yıkamak koruyucu bir tedbirdir. İşte 5 adımda tam koruma.

    5 adımda tam koruma

    1- Enfeksiyonlarla mücadele etmede sık el yıkamak koruyucu bir tedbirdir. Enfeksiyonların çoğaldığı sonbaharda ellerinizi sık sık yıkayın.

    2- Kaliteli uyku bağışıklık sistemini güçlendirmektedir. Günlük 6 saat uyku kuralına uyulmalı, uykunun kalitesini artırabilmek için erken saatlerde yatıp, erken uyanılmalıdır.

    3- Hava durumuna göre hareket edilmelidir. Havanın aniden soğuyabileceği günlerde üşütmemek ve terlememek için kat kat giyinmek yerine uygun kıyafetler tercih edilmelidir.

    4- Grip olmuş ya da soğuk algınlığı geçiren kişilerden uzak durulmalıdır. Özellikle kalabalık mekanlara gidilmemeli, ortak kullanılan tuvaletlerden uzak durulmalıdır.

    5- İşyeri, ofis ve evler sık sık havalandırılmalı, sık dokunulan eşyalar temizlenmelidir.

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