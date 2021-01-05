Enfeksiyonlara mücadele etmede sık el yıkamak koruyucu bir tedbirdir! 5 adımda tam koruma

1- Enfeksiyonlarla mücadele etmede sık el yıkamak koruyucu bir tedbirdir. Enfeksiyonların çoğaldığı sonbaharda ellerinizi sık sık yıkayın.

2- Kaliteli uyku bağışıklık sistemini güçlendirmektedir. Günlük 6 saat uyku kuralına uyulmalı, uykunun kalitesini artırabilmek için erken saatlerde yatıp, erken uyanılmalıdır.

3- Hava durumuna göre hareket edilmelidir. Havanın aniden soğuyabileceği günlerde üşütmemek ve terlememek için kat kat giyinmek yerine uygun kıyafetler tercih edilmelidir.

4- Grip olmuş ya da soğuk algınlığı geçiren kişilerden uzak durulmalıdır. Özellikle kalabalık mekanlara gidilmemeli, ortak kullanılan tuvaletlerden uzak durulmalıdır.

5- İşyeri, ofis ve evler sık sık havalandırılmalı, sık dokunulan eşyalar temizlenmelidir.