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    Ölüm uykusuna yatmayın! Düzensiz uyku, ölüm riskini üç kat artırıyor

    Araştırmalara göre düzensiz uyku, ölüm riskini üç kat artırıyor. Uzmanlar, iyi bir uyku için vitamin ve takviye besinleri öneriyor. Peki, düzenli bir uyku çekmek için ne yapmak gerekir? İşte merak edilen tüm detaylar...

    Ölüm uykusuna yatmayın
    ABD'li Beslenme Uzmanı Dr. 'e göre; uykusuzluğun neden olduğu negatif etkiler hafife alınmamalıdır. Günde 7 saatten az uyumak ölüm riskini iki katına, 6 saatten az uyumak ise üç katına çıkarmaktadır. Uyku hapları, da istenmeyen sonuçlara neden olabilir. Ancak bazı vitaminler ve takviyeler sizin rahat uykuya dalmanızı sağlayacaktır.

    MAGNEZYUM: İyibir uyku için magnezyum zengini yeşillikler, ve tüketebilirsiniz.

    GLİSİN: Araştırmalar bir amino asit olan glisinin, derin ve dinlendirici bir uyku çekmeye yardımcıdır.

    B12 VİTAMİNİ: Düşük ini seviyeleri yorgunluk, uyku bozukluklarına neden olabilmektedir.

    E VİTAMİNİ: Uyumanıza yardımcı olan bir antioksidandır.

    TRİPTOFAN: Bu amino asidi beslenme düzeninize eklemelisiniz. Yumurta, kümes hayvanları, nda vardır.

    L-TEANİN: Anksiyeteyi azaltakak , yüksek uyku kalitesinin sağlanmasına yardımcı olur.

    BEYNE ACI BİBER:
    anti-inflamatuar bir baharattır ve ruh hali, enerji ve bağışıklık konusunda yardımcı olur. Beyin fonksiyonlarına iyi gelir. Kalp krizi ve felci önler. Tüm baharatlar, akıl sağlığını destekler...

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    Haberler Sağlık Ölüm uykusuna yatmayın! Düzensiz uyku, ölüm riskini üç kat artırıyor