Ölüm uykusuna yatmayın! Düzensiz uyku, ölüm riskini üç kat artırıyor

ABD'li Beslenme Uzmanı Dr. Josh Axe'e göre; uykusuzluğun neden olduğu negatif etkiler hafife alınmamalıdır. Günde 7 saatten az uyumak ölüm riskini iki katına, 6 saatten az uyumak ise üç katına çıkarmaktadır. Uyku hapları, da istenmeyen sonuçlara neden olabilir. Ancak bazı vitaminler ve takviyeler sizin rahat uykuya dalmanızı sağlayacaktır.
MAGNEZYUM: İyibir uyku için magnezyum zengini yeşillikler, kabak çekirdeği ve Brezilya fındığı tüketebilirsiniz.
GLİSİN: Araştırmalar bir amino asit olan glisinin, derin ve dinlendirici bir uyku çekmeye yardımcıdır.
B12 VİTAMİNİ: Düşük B12 vitamini seviyeleri yorgunluk, uyku bozukluklarına neden olabilmektedir.
E VİTAMİNİ: Uyumanıza yardımcı olan bir antioksidandır.
TRİPTOFAN: Bu amino asidi beslenme düzeninize eklemelisiniz. Yumurta, kümes hayvanları, chia tohumunda vardır.
L-TEANİN: Anksiyeteyi azaltakak , yüksek uyku kalitesinin sağlanmasına yardımcı olur.
BEYNE ACI BİBER:
Acı biber anti-inflamatuar bir baharattır ve ruh hali, enerji ve bağışıklık konusunda yardımcı olur. Beyin fonksiyonlarına iyi gelir. Kalp krizi ve felci önler. Tüm baharatlar, akıl sağlığını destekler...
MAGNEZYUM: İyibir uyku için magnezyum zengini yeşillikler, kabak çekirdeği ve Brezilya fındığı tüketebilirsiniz.
GLİSİN: Araştırmalar bir amino asit olan glisinin, derin ve dinlendirici bir uyku çekmeye yardımcıdır.
B12 VİTAMİNİ: Düşük B12 vitamini seviyeleri yorgunluk, uyku bozukluklarına neden olabilmektedir.
E VİTAMİNİ: Uyumanıza yardımcı olan bir antioksidandır.
TRİPTOFAN: Bu amino asidi beslenme düzeninize eklemelisiniz. Yumurta, kümes hayvanları, chia tohumunda vardır.
L-TEANİN: Anksiyeteyi azaltakak , yüksek uyku kalitesinin sağlanmasına yardımcı olur.
BEYNE ACI BİBER:
Acı biber anti-inflamatuar bir baharattır ve ruh hali, enerji ve bağışıklık konusunda yardımcı olur. Beyin fonksiyonlarına iyi gelir. Kalp krizi ve felci önler. Tüm baharatlar, akıl sağlığını destekler...